Mark Knopfler, su Virgin Radio prevendita esclusiva dei biglietti delle date

Mark Knopfler, uno degli artisti più acclamati di sempre da pubblico e critica, ha annunciato un tour mondiale con la sua band per il 2019.

Il “Down The Road Wherever” tour partirà da Barcellona in aprile e proseguirà per tutta Europa per concludersi in Italia, a luglio, il 10 al Mediolanum Forum di Assago, il 13 al Lucca Summer Festival, il 17 alla Palazzina di Caccia Stupinigi Sonic Park Nichelino Torino, il 18 all’Arena della Regina di Cattolica, il 20 e 21 alle Terme di Caracalla di Roma e il 22 all’Arena di Verona.

Virgin Radio - radio ufficiale dei sette eventi prodotti da D’Alessandro e Galli - offre un’opportunità unica a tutti i suoi fedelissimi ascoltatori che dalle 9.00 di sabato 27 ottobre fino alla mezzanotte di venerdì 2 novembre potranno acquistare in anteprima esclusiva i biglietti. Basterà registrarsi su virginradio.it per ricevere il codice che rende possibile la finalizzazione dell’acquisto su www.ticketone.it

Paolo Salvaderi, Amministratore delegato di Virgin Radio: “Prosegue con un altro artista leggendario il percorso cominciato nel dicembre del 2017 con la prevendita esclusiva dei biglietti del tour estivo di Roger Waters. Abbiamo continuato con Radio 105 e la data di Ermal Meta al Forum di Assago e con R101 in occasione della Mostra ufficiale di Harry Potter alla Fabbrica del Vapore di Milano. Quello del ticketing è un settore nel quale RadioMediaset crede e continuerà a investire; il nostro obiettivo è quello di allargare le opportunità di engagement con gli utenti offrendo in anteprima ai nostri ascoltatori la possibilità di acquistare biglietti per concerti ed eventi che certamente andranno sold out. Per noi si tratta di una fondamentale attività di profilazione e raccolta dati. Avremo nelle prossime settimane altre importantissime partnership con prevendite esclusive per gli ascoltatori delle nostre radio”.