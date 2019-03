Marta Flavi è la donna più desiderata sui social: "Basta mandarmi foto hot!"

Marta Flavi, soave ed eterea creatura della Tv, è la donna più desiderata sui social network.

Bersagliata da maschietti pazzi di lei, che le inviano financo contenuti ad alto tasso erotico che lei puntualmente ignora bloccandone all'istante gli autori, non ne può più di avere la casella di posta privata intasata da dichiarazioni passionali più o meno bollenti e ha sbottato - con l'ironia che la contraddistingue - sul suo profilo Instagram.

"Capisco le lettere di 'amore' che alcuni gentilmente mi scrivono" pubblica la Flavi, "invece non sopporto chi non si contiene e manda perfino foto HOT!!! Quello non lo sopporto e li blocco. Mi sento la killer dei cafoni, appena mi arrivano "vi faccio fuori" con un semplice CLICK!!!!".

Quando presentava Agenzia Matrimoniale era risaputo che tanti maschietti innamorati di lei si fingevano cuori solitari solo per poterla incontrare, e adesso - complici le messaggistiche digitali - tutto è più facile e i Vip come Marta sono a portata di mouse, con tutto ciò che comporta.

"Giovanni", nome di fantasia di uno dei "cafoni" sue vittime, ci ha rivelato che quest'ultima è un autentico oggetto del desiderio degli uomini che popolano la rete e che il successo è del tutto trasversale, ovvero attrae uomini di mezza età così come giovani implumi.

Sensuale con classe, Marta Flavi non ha mai smesso di sedurre il sesso forte e siamo sicuri che, lungi dall'essere un deterrente, questa sua presa di posizione ironica accenderà ulteriormente le fantasie dei suoi numerosi fan, "cafoni" e non.