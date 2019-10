Martina Stella, Giorgia Rossi e... quante stelle al party di Boutique Nenette

PARTERRE DI CELEBRITIES IERI SERA A ROMA PER IL PARTY DI INAUGURAZIONE DELLA BOUTIQUE NENETTE: MARTINA STELLA, MICHELA QUATTROCIOCCHE, GIORGIA ROSSI E YOUMA DIAKITE SUL RED CARPET PER L´APERTURA DELLO STORE

Il brand prosegue nel progetto di espansione retail e taglia il traguardo delle 8 boutique in Italia

Roma, 31 ottobre 2019 - Inaugurata ieri a Roma l´ottava boutique NENETTE, brand di total look e accessori donna che fa capo all’azienda Cotton S.r.l., fondata nel 1994 a Castano Primo (MI) da Marco Fermi e Raffaella Galazzi.

Sfilata di celeb accorse a festeggiare, insieme Marco Fermi, CEO e Founder, alla moglie Raffaella Galazzi e alla figlia Claudia Fermi, Brand Manager, il nuovo store di Via Frattina: Martina Stella, fasciata in un mini abito di paillettes fucsia, Michela Quattrociocche in un scintillante abito argento, Valentina Pace in tailleur prugna, la conduttrice Giorgia Rossi in blu Cina, la pr Tiziana Rocca e la modella e conduttrice Jane Alexander, che sfoggiavano entrambe capispalla nei toni del giallo, la modella Youma Diakite in nero metallizzato.

Il progetto di espansione della rete retail del brand prosegue e a breve vedrà l´apertura anche di una boutique milanese, in uno dei quartieri fulcro della capitale della moda.