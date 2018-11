Marvel Spider-Man 2 in prima tv su Disney XD

La seconda stagione di Marvel Spider-Man debutta sabato 10 novembre su Disney XD (Sky, canale 616 e Sky On Demand) alle ore 8.00. Nelle nuove avventure del supereroe Marvel, in onda ogni sabato e domenica, la posta in gioco sarà sempre più alta perché nuovi nemici, ma anche nuovi alleati, compariranno per la prima volta nella serie tv co-prodotta da Stan Lee.

L’adolescente Peter Parker è cresciuto e frequenta il secondo anno nella severa scuola superiore Horizon High. Non è più uno studente alle prime armi e ormai ha una certa esperienza anche come supereroe! Con l’arrivo di nuovi nemici altrettanto abili, però, le cose si complicano e Peter si ritroverà ad affrontare difficoltà sempre più grandi per mantenere segreta la sua doppia identità.

Diventerà infatti molto difficile per lui riuscire a trovare il modo di conciliare il suo lavoro di giornalista al “Daily Bugle” e lo studio alla Horizon High mentre il suo acerrimo nemico Dottor Octopus continuerà a disseminare ostacoli sul suo cammino per sbarazzarsi di Spider-Man una volta per tutte. L’azione non mancherà di certo anche in questa seconda stagione che toccherà inoltre temi più intimi ed emotivi come l’amicizia, la fedeltà e il senso dell’eroismo. Il tutto senza perdere il tipico fil rouge comedy a cui la serie ha da sempre abituato i suoi piccoli fan.