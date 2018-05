Master Pasticciere di Francia al via su Cielo. E Iginio Massari...

Master Pasticciere di Francia al via su Cielo

Nove giovani concorrenti d’Oltralpe, che hanno in comune la grande passione per la pasticceria, si contendono il titolo di “Master Pasticciere di Francia”. Saranno loro i grandi protagonisti del talent culinario, che fa rima con piacere, gusto, creatività, raffinatezza, qualità e tradizione, in prima tv, in chiaro, su Cielo (DTT 26, Sky 126, TivùSat 19), dal 6 maggio, ogni domenica, per quattro settimane, in un doppio appuntamento alle ore 21.15 e 22.15.

Master Pasticciere di Francia: su Cielo - Iginio Massari introdurrà ogni puntata

A introdurre ogni puntata ci sarà Iginio Massari. Con brevi video tutorial, una produzione originale di Cielo, il maestro dei pasticcieri italiani svelerà tutti i segreti della preparazione di base dei dolci della grande tradizione come la torta foresta nera, il cioccolato, le glasse, la cake all’olio di oliva, il croccante, la torta yogurt e fragole, i savoiardi e il tiramisù e i fritti.





Master Pasticciere di Francia - La GIURIA

In ogni puntata i concorrenti dovranno affrontare prove di ogni tipo per dimostrare le loro abilità culinarie e il loro talento, facendosi strada tra mele caramellate, creme al burro, mandorle pralinate, pasta choux e pan di Spagna. A giudicare le loro dolcissime creazioni ci sarà una giuria di eccezione che annovera maestri del calibro di Claire Heitzler, eletta chef pasticciera nel 2012 e 2013, Christophe Adam, il pasticciere più creativo della sua generazione e uno degli ambasciatori della pasticceria francese nel mondo, e Pierre Marcolini, campione del mondo di pasticceria. La conduzione è affidata a Jean Imbert, chef di prestigio e direttore di numerosi ristoranti di Parigi.