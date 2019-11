Masterchef 2020, i giudici in campagna elettorale nello spot. E Iginio Massari

“ADESSO PASTA!”

ANTONINO CANNAVACCIUOLO, BRUNO BARBIERI E GIORGIO LOCATELLI

DA GIOVEDÌ 19 DICEMBRE SCENDONO IN CAMPO, SU SKY UNO, PER “MASTERCHEF ITALIA”

(SOTTO GLI OCCHI DEL “PRESIDENTE” IGINIO MASSARI)

Guarda il promo della nuova edizione di Masterchef Italia, in esclusiva Immagini concesse da Sky

La politica è lontana dalla gente! I politici ignorano le vere priorità della gente! C’è bisogno di un uomo nuovo in campo… anzi, ne servirebbero tre! Al grido di “Per un’Italia più buona!”, “È tutto un magna-magna!” e “Pronti all’azione contro il mappazzone!”, i tre uomini al posto giusto nel momento giusto sono Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, i giudici della prossima edizione di MasterChef Italia, al via da giovedì 19 dicembre su Sky e NOW TV e di cui è stato diffuso il promo ufficiale. Tre grandi professionisti con abitudini e gusti sicuramente diversi, che rappresentano tre differenti correnti di pensiero attorno a uno dei temi capaci di unire tutta l’Italia, la cucina. Ma cosa succede se i tre chef, alle “Elezioni”, raggiungono una perfetta parità? Interviene il capo assoluto, il “Presidente” Iginio Massari…

MasterChef Italia, talent culinario di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, è al via dal 19 dicembre ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV.