Masterchef 7 sul Ghiacciaio dello Stelvio con i campioni azzurri di sci. Foto

Domani, giovedì 15 febbraio alle 21.15 su Sky Uno HD, in onda una nuova puntata di Masterchef Italia – il cooking show prodotto da Endemol Shine Italy – ricca di insidie culinarie per i 10 aspiranti chef ancora in gara.

I giudici Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo li mettono di fronte ad una Mystery Box che contiene un numero elevato di ingredienti e caratterizzata da un tema per nulla scontato. Dei tre piatti migliori della prova, solo uno si aggiudicherà la vittoria e il vantaggio nell’Invention Test. Lo chef stellato Giorgio Locatelli – tra gli chef italiani più apprezzati al di fuori dai confini nazionali e vera e propria star in Gran Bretagna con la sua Locanda Locatelli - è l’ospite d’onore della seconda prova e riuscire a soddisfare il suo palato e quello dei giudici non sarà facile.

Lo spettacolare scenario del Ghiacciaio dello Stelvio ospita, invece, la nuova prova in esterna. Da sempre è il luogo in cui si allenano i grandi campioni dello sci. Gli aspiranti chef dovranno sfidarsi ad alta quota e cucinare per vecchie e nuove glorie dello sci italiano: da Giorgio Rocca a Kristian Ghedina, da Christoph Innerhofer a “la valanga azzurra” composta da Gustav Thoni, Piero Gros e Paolo De Chiesa. La brigata che conquisterà la maggioranza dei voti potrà salire direttamente in balconata. Per gli altri non rimarrà che affrontare un difficilissimo Pressure Test, dove per salvarsi servirà prontezza di riflessi e creatività.





L'anteprima della puntata di domani

Continua l’appuntamento con la striscia daily di MasterChef Magazine, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.05, sempre su Sky Uno HD. Gli ospiti di questa settimana sono: l’eclettico chef Daniel Canzian che presenta una delle sue creazioni più innovative utilizzando uno dei tesori gourmet protagonisti della sua cucina: lo stoccafisso; in Svizzera, invece la protagonista è Sara Preceruti, giovane promessa della cucina. Inoltre, come ogni settimana, Bruno Barbieri rivela tecniche, ingredienti, trucchi e segreti del mondo della cucina; Antonino Cannavacciuolo, in esclusiva dal suo ristorante stellato Villa Crespi, prepara un piatto sorprendente e facile da realizzare mentre, Antonia Klugmann apre le porte della cucina del suo ristorante stellato, L’Argine a Vencò. E, infine, ritroveremo le storie e le ricette degli aspiranti chef protagonisti della settima edizione del cooking show.

Come nelle scorse stagioni, la gran parte degli alimenti non impiegati per le prove, è stata riutilizzata o donata ad associazioni benefiche ed enti caritatevoli di Milano. Il programma si è avvalso della preziosa collaborazione di Last Minute Market, la società spin-off dell'Università di Bologna impegnata sul fronte della riduzione degli sprechi e della prevenzione dei rifiuti da oltre 10 anni.

Baldini&Castoldi curerà e pubblicherà il libro di ricette del vincitore, il 7° MasterChef italiano.