Matteo Salvini, la fidanzata Francesca Verdini incinta e matrimonio in vista?

Matteo Salvini e Francesca Verdini potrebbero presto diventare genitori. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Diva e Donna che ha immortalato la coppia durante una passeggiata per le vie di Roma. A scatenare il gossip le forme sospette della Verdini che, negli scatti, si accarezza più volte la pancia con la mano.

Francesca Verdini incinta: Salvini papà per la terza volta? RUMORS

L’amore tra Matteo Salvini e Francesca Verdini procede a gonfie vele. I due appaiono sempre innamorati e felici e, negli ultimi scatti pubblicati dal settimanale Diva e Donna, emergerebbe inoltre un dettaglio non indifferente. La figlia del senatore Denis si tocca più volte la pancia con la mano e avrebbe delle forme sospette.

Secondo il settimanale, gli scatti potrebbero essere la prova di una possibile gravidanza. Matteo Salvini ha già due figli: Federico, nato nel 2003 dal matrimonio con la giornalista Fabrizia e Mirta, bimba di sei anni nata dalla relazione con Giulia, avvocato.

Le immagini pubblicate da Diva e Donna mostrano Salvini e Francesca molto felici, mentre camminano tenendosi per mano. Gli sguardi complici e l’atteggiamento della giovane potrebbero nascondere un dolce segreto. Salvini potrebbe diventare padre per la terza volta, ma nessuno dei diretti interessati ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito.

Matteo Salvini e Francesca Verdini si sposano? Le voci sul matrimonio

Sarebbero molte le novità in vista per il leader della Lega. Oltre alle voci sulla presunta gravidanza di Francesca Verdini, circolano anche rumors su un imminente matrimonio.

“Prosegue a gonfie vele l'amore tra il leader leghista Matteo Salvini con la fidanzata Francesca Verdini: e gli amici parlano di nozze già nel 2020” scrive il settimanale Chi, mostrando una foto della coppia mentre passeggia felice.

Matteo e Francesca sono usciti allo scoperto lo scorso marzo e da allora sembrano inseparabili. Sono stati paparazzati al mare, durante romantiche passeggiate a Roma, al ristorante e in compagnia dei figli di lui. La loro storia d’amore, nonostante rumors contrari, procede molto bene e i due potrebbero spesso convolare a nozze e diventare genitori.