Matteo Sica, da "Fino a tre" a "Il sognatore": i video cult su youtube



Matteo Sica nasce a Roma il 20 agosto del 1998.

Cantautore, studia canto, chitarra e pianoforte presso la scuola di musica "La Bottega del Suono" di Marcello Cirillo. Il genere che gli piace ascoltare e suonare è il pop.

Matteo è stato uno dei finalisti al concorso canoro della Disney, "Zootropolis Music Star" nel febbraio 2016.

Inizia a comporre i suoi brani all'età di 15 anni, e nell'estate 2016 de-butta con il suo primo singolo "Asi Los Dias" del quale è anche autore, in collaborazione con l'artista cubana Irina Arozarena.

A settembre 2016 ha avuto la possibilità di esibirsi sul palco di RDS accanto al Duomo di Milano con la cover "Take me to church" di Hozier.

Durante la settimana del Festival di Sanremo 2017 Matteo ha presen-tato sul Red Carpet dell'Ariston il suo nuovo singolo Fino a tre davanti alle telecamere di Rai3. Il 26 aprile esce il suo singolo "Fino a tre" in tutti i digital store e lo presenta come bollino rosso all'Edicola Fiore.

MATTEO SICA, FINO A TRE. VIDEO







Novembre 2017 vede l'uscita del terzo singolo, dal titolo "Il Sognatore" che in pochi giorni scala le classifiche su tutte le piattaforme online, arrangiato dal maestro Adriano Pennino e prodotto dall’etichetta discografica RavOro del musicista Marcello Cirillo, il video “Il sognatore” uscito il 12 novembre.



MATTEO SICA, IL SOGNATORE. VIDEO