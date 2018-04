Crozza - De Luca: "Dialogo Pd-M5S? Solo se me lo chiedono in ginocchio"

CROZZA/DE LUCA: ACCORDO TRA PD E M5S: “DISPONIBILE AL DIALOGO CON M5S SOLO SE SI INGINOCCHIANO, IO GLI SALGO SOPRA E POI MI CHIEDONO SCUSA”

Sul possibile accordo tra M5S e Pd, il presidente De Luca sembra possibilista: "Io sono disponibilissimo al dialogo. Solo chiedo che mi si dica semplicemente "scusa" e poi parliamo. Vengono qui, un accenno di inchino, un piccolissimo baciamano e a posto così. Si inginocchiano, si sdraiano un momento faccia a terra, io gli salgo sopra e la questione è chiusa. A Roberto detto Fico piace camminare? Rifiuta le auto blu, i privilegi, no? E vieni Robbé! Basta che percorri il tratto che intercorre tra Piazza Montecitorio 1 fino a Napoli, chiaramente senza scarpe… che sono un privilegio. Lui arriva, mi chiede scusa, e poi si cura le piaghe.

CROZZA/BERLUSCONI “ANNA FRANK HA SEMPRE VOTATO FORZA ITALIA”

Silvio Berlusconi a proposito del paragone indiretto tra M5s e Hitler che ha fatto tanto discutere nei giorni scorsi, aggiunge: "Anna Frank ha sempre votato Forza Italia, mentre Di Maio era quello cattivo in Schindler's List".

CROZZA/ SORRENTINO DIFENDE IL SUO NUOVO FILM “LORO1” DALLE CRITICHE

Il regista premio oscar Paolo Sorrentino difende il suo nuovo film Loro da chi non ha apprezzato l'entrata in scena del personaggio di Berlusconi dopo un'ora dall'inizio del film: "Un film buono è quello dove per tutta la prima ora il pubblico si chiede: "Ma abbiamo sbagliato sala?". Io credo che un buon regista sappia capire qual è il momento esatto in cui il pubblico si alza e sta per cambiare sala ed è lì che fa apparire il protagonista".

CROZZA/ NAPALM 51, L’HATER PER ECCELLENZA DEL WEB

Torna Napalm 51, l'hater per eccellenza del web.