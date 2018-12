MAX DEDO, racconta ad Affari l'album UN POSTO VERO

Il cantautore Max Dedo, giunto al suo terzo album da solista, affronta questo nuovo lavoro discografico in maniera schietta e senza veli. Un viaggio a cuore aperto che rispecchia la netta metamorfosi evolutiva rispetto ai precedenti lavori.

“Un posto vero” lascia molto spazio alle chitarre elettriche e acustiche, che seguono un’onda che attraversa, senza alcun rigore stilistico, vari generi musicali.

Un viaggio nella musica che racconta profumi, colori, melodie, dei paesaggi a cui Max Dedo si è ispirato: i luoghi del cuore del Mediterraneo, dalle sue radici siciliane, al nord Africa, alla Spagna.

11 tracce musicali diverse tra loro, ricche di emozioni caleidoscopiche dove il comune denominatore è la ricerca della bellezza vera.

Nell’album sono presenti alcuni importanti featuring con Carmen Consoli, Erriquez della Bandabardò, Ramon Caraballo e Max Gazzè.

Proprio Max Gazzè ha partecipato in veste di attore al video di “Inverno Maledetto”, il singolo, attualmente in rotazione radiofonica e disponibile in digital download e su tutte le principali piattaforme streaming, che ha anticipato il disco. Sempre in questo video recita anche Asia Argento, scelta dal cantautore perché incarna l’immagine dello stile pulp che caratterizza il brano. Dedo, infatti, la considera l’attrice più “pulp” che abbiamo in Italia, grazie alla sua capacità di interpretare personaggi esagerati e esasperati.

Max Dedo è un cantautore e polistrumentista, che ha alle spalle una lunga e prestigiosa carriera di collaborazioni con numerosi artisti italiani tra cui: Max Gazzè, Carmen Consoli, Elio e le Storie Tese, Daniele Silvestri, Niccolò Fabi, Nicola Piovani, Nomadi, Mario Venuti, Arisa, Cristiano De Andrè, Fabrizio Moro e Bandabardò.

Come componente dell’orchestra RAI del Festival di Sanremo e di numerosi altri programmi televisivi nazionali, ha accompagnato artisti del calibro di Sting, George Benson, James Taylor, Michael Bublè e Caetano Veloso.

Proviene da una formazione classica, agli inizi di carriera ha lavorato insieme a orchestre di tradizione, per poi passare alla musica leggera, all’esperienza dei musical, alla tv, alla professione di session man sia in studio che in tour, fino alla più recente vita artistica da cantautore. Ha all’attivo due album, col nome di Dedo & the Megaphones nel 2014 incide “Best Master Vol. 1” e nel 2016 solo come Dedo incide “Cuore Elettroacustico”.