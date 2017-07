Mediaset lancia la piattaforma gratuita Mediaset Play

Mediaset: da 2018 nuova piattaforma gratuita Mediaset Play

Mediaset lancia la nuova piattaforma gratuita di contenuti fruibile sulla smart tv e sui vari dispositivi mobili che rendera' on demand tutti i programmi dei canali Mediaset. La piattaforma, che si chiamera' Mediaset Play e partirà nel 2018. Poggera' sui ricavi pubblicitari, consentira' "di accedere - ha detto il direttore Business Digital Pier Paolo Cervi - a tutte le funzionalita' tipiche del mondo pay-tv ma free e in modo semplice, senza decoder o parabola e solo con l'utilizzo del telecomando". Il progetto e' stata annunciato in occasione della presentazione della nuova offerta televisiva del gruppo per la stagione 2017-18. Mediaset Play consentira' ad esempio di guardare dall'inizio i programmi, anche in diretta, della tv lineare gia' in trasmissione sul digitale terrestre, di accedere ai canali attraverso app, di usare la funzione "download&Play" per scaricare i programmi. Sul fronte della pubblicita', la piattaforma permettera' di profilare sul cliente gli spot che saranno quindi differenti per famiglia e per stili di consumo. Per Mediaset Play, ha precisato il direttore finanziario Marco GIordani, "non ci sono investimenti aggiuntivi, ma solo sostituzioni di investimenti fatti in passato".

Mediaset, pubblicità a +2% nel 1° semestre

Sul fronte pubblicitario, «in un mercato che secondo noi dovrebbe chiudere il primo semestre in calo del 3%, con la televisione a -2%», ha spiegato Stefano Sala, amministratore delegato di Publitalia, «Mediaset archivia i primi sei mesi dell’anno con un attivo di circa due punti percentuali, con la televisione che segna una leggera crescita, la radio che cresce del 7-8% e punta a chiudere l’anno a 72 milioni di euro e il digital che aumenta i suoi ricavi di poco più il 2%, quattro volte meglio di quanto dovrebbe fare secondo noi il mercato senza considerare Google e Facebook»