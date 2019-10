Medicine Rock a Music Tribute to Tomaso Cavanna all'Alcatraz

La prima edizione di Medicine Rocks, l'evento nato per ricordare Tomaso Cavanna, noto produttore di eventi dal cuore musicale, scomparso prematuramente lo scorso agosto, si terrà il 26 novembre all'Alcatraz di Milano. Il ricavato della serata verrà interamente devoluto alla ricerca sull’immunoterapia e la medicina rigenerativa.

Fortemente voluta da Edy Campo, compagna di una vita di Tomaso, dalla madre Laura Balich, da Inti Ligabue, amico storico della coppia, da Marco Balich e da tutti gli amici e gli artisti che hanno lavorato con lui, l’Associazione Medicine Rocks nasce con l’obiettivo di organizzare e promuovere eventi musicali, artistici e di varia altra natura al fine di sostenere e promuovere la ricerca sull’immunoterapia e la nanomedicina, nuove frontiere nella cura delle neoplasie.

L'iniziativa Medicine Rocks è stata organizzata in due momenti distinti: il primo a Venezia, città natale di Tomaso, con la Fondazione Ligabue, il 19 ottobre scorso, e il secondo a Milano, città che ha visto decollare la sua carriera nella quale ha realizzato tanti eventi indimenticabili, dall’affermazione della sua prima agenzia di eventi, Punk for Business, fino al sorprendente successo di Opossum che in pochi mesi ha coinvolto tante importanti aziende con l’obiettivo di accrescere l’attenzione per l’ambiente nel recente e premiatissimo "Jova Beach Party".

Il 26 novembre il palcoscenico dell’Alcatraz ospiterà molti grandi artisti vicini a Tomaso che hanno deciso di ricordarlo partecipando a questo evento: Almamegretta, Andro/Negramaro, Bluvertigo, Alex Britti, Bud Spencer Blues Explosion, Casino Royale, Claudio Coccoluto, Diego Mancino, Don Joe, Jack Jaselli, Joan Thiele, Lorenzo “Jovanotti” Cherubini, Negrita Unplugged, Pisti, Salmo, Saturnino, Shazami, Stefano Fontana, Subsonica, Willie Peyote.

La conduzione della serata sarà affidata agli amici Victoria Cabello e Marco Maccarini.

A tre mesi esatti dalla scomparsa, in tanti si uniranno per celebrare la vita di Tomaso e offrire un nuovo palcoscenico alla ricerca scientifica. Sarà coinvolto anche il Professor Ennio Tasciotti, da anni impegnato nel coordinamento di un team di ricerca al Methodist Hospital Research Institute di Houston, che porterà testimonianza dei progressi fatti nell’utilizzo di nano-e bio-tecnologie per la battaglia contro il cancro. Il suo obiettivo: promuovere una nuova generazione di terapie mediche, volte a potenziare le difese del corpo contro tumore e malattie degenerative.

ll ricavato dei due appuntamenti, Venezia 19 ottobre e Milano 26 novembre, e i fondi raccolti attraverso un "Pulsante Donazione" pubblicato sul sito Medicine Rocks e sulle pagine Facebook e Instagram create a sostegno di questa iniziativa, serviranno a finanziare una posizione di ricercatore, intitolata a Tomaso Cavanna e finalizzata a sostenere il lavoro di un giovane scienziato/a per lo sviluppo di un nuovo approccio di nano-immuno terapia.

La ricerca si svolgerà presso il Dipartimento di Immunologia e Infiammazione all'Istituto Clinico Humanitas IRCCS in collaborazione tra il Prof. Ennio Tasciotti e il Prof. Antonio Sica. Un giovane ricercatore potrà così apprendere i principi di Medicina Biomimetica sviluppati dal Prof. Ennio Tasciotti e portare in Italia questa nuova frontiera della ricerca clinica traslazionale.

Per accedere alla serata ogni partecipante potrà effettuare una donazione all’Associazione Medicine Rocks, tramite il sito https://www.mailticket.it/manifestazione/KT28, a partire da oggi, lunedì 28 ottobre (donazione minima € 30,00).

Medicine Rocks è organizzato da Opossum, con la supervisione di Edy Campo e Marco Balich.

Prodotto da Shining Production con la direzione artistica di Stefano "Billa" Brambilla.

Sul progetto stanno lavorando su molti fronti, a titolo gratuito, decine di professionisti e amici di Tomaso a cui vanno i più sentiti ringraziamenti della famiglia e dell’Associazione Medicine Rocks.

Con il supporto di: AlfaParf Milano, Martini, E.ON

Partner tecnici: Alcatraz, Area Kitchen, Facebook, Stefano Agostini - FPBlegal, Gate Milano, Ggscene, Hotel Ibis Milano Cà Granda, Humanitas, Mailticket, MA MA, Mister X, Novotel Milano Nord Cà Granda, Salumeria dello Sport, STS Communication.

Medicine Rocks è patrocinato dal Comune di Milano e sostenuto dalla Milano Music Week il cui curatore artistico Luca de Gennaro ha dichiarato: “Milano Music Week ricorda con grande affetto l’amico Tomaso Cavanna, operatore musicale infaticabile che ha lavorato per anni su importanti eventi della città. Sosterremo l’organizzazione della serata “Medicine Rocks – A Music Tribute to Tomaso Cavanna” nella comunicazione dell’evento e ospiteremo un incontro sull’immunoterapia e la medicina rigenerativa”.

TOMASO CAVANNA



Venezia, 28 agosto 1974 - 26 agosto 2019

Imprenditore e creativo, produttore di eventi dal cuore musicale è stato insignito del “Best Event Award” nel 2017.

Ha iniziato la sua carriera nel mondo della discografia. In seguito ha creato eventi rivoluzionari come il primo vertical stage d’Italia e concerti memorabili come i Kasabian e i Subsonica in Piazza Duomo a Milano.

Sua l’invenzione di format di festival musicali che hanno contraddistinto le estati di migliaia di giovani, come il Market Sound a Milano e Radio City. L’ultima sfida professionale è stata la creazione di brand entertainment per il Jova Beach Party.

CEO & Founder Opossum Agency

CEO & Founder Punk For Business

CEO & Founder Trident Entertainment

Business Innovation Manager Sony Music

Business Innovation Manager Universal Music Italia

Radio & TV Promotion Manager Universal Music Italia

Talent Manager Viva TV

ENNIO TASCIOTTI

Laureato in Biologia Molecolare presso la Scuola Normale Superiore di Pisa nel 2000, nel 2004 ha ottenuto il dottorato di ricerca in Medicina Molecolare con una collaborazione tra la Scuola Normale e l’International Center for Genetic Engineering and Biotechnology.

Nel 2005 si trasferisce con una borsa di post-dottorato alla University of Texas Health Science Center di Houston dove nel 2008 pubblica la sua prima ricerca su nanoparticelle multistadio per il rilascio dei farmaci, a cui viene dato l’onore di cover story da Nature Nanotechnology. Lo studio viene inoltre selezionato da Nature Medicine come uno dei “Top 5 breakthroughs in Nanomedicine”.

Nel 2010 viene nominato Direttore del dipartimento di Nanomedicina dello Houston Methodist Research Institute che dirige fino al 2014. Dal 2015 dirige il centro di Medicina Biomimetica e dal 2017 coordina il programma di Medicina Rigenerativa dello Houston Methodist Hospital, uno dei venti migliori ospedali d’America. Ha il privilegio di lavorare con un gruppo di ricerca multidisciplinare con più di 50 scienziati affiliati, ha pubblicato più di 150 articoli, presentato a oltre 200 conferenze internazionali ed è inventore di 12 brevetti su nano- e bio-tecnologie per applicazioni biomedicali.

Oggi la sua ricerca è focalizzata sullo sviluppo di approcci terapeutici mirati al rafforzamento delle difese naturali dell’organismo contro tumori e malattie degenerative. In particolare il suo laboratorio è specializzato nella creazione di tecnologie biomediche e nuovi trattamenti capaci di stimolare il sistema immunitario del paziente e di favorire la rigenerazione tissutale.

“Entreremo insieme nel corpo umano e scopriremo come le cellule riparano i tessuti - ha spiegato Tasciotti, in un recente Ted Talk per spiegare il suo approccio alla ricerca - incontreremo il sistema immunitario, cercheremo di capire come le cellule comunicano tra di loro fino ad arrivare alla nanosfera, dove nuove incredibili tecnologie stanno cambiando il modo di trattare il tumore”.