Meghan Markle e Harry crisi, matrimonio a rischio-ROYAL FAMILY NEWS

Meghan Markle e Harry crisi: matrimonio in crisi-ROYAL FAMILY NEWS

Meghan markle e Harry sarebbero già in crisi. È passato poco più di un anno dal loro matrimonio, ma le voci su un presunto imminente divorzio stanno diventando sempre più insistenti. Nelle ultime ora Angela Mollard, l’esperta di questioni regali, ha lanciato un’indiscrezione che ha fatto preoccupare tutti i fan dei Duchi di Sussex.

Meghan Markle e Harry crisi: “Stanno attraversando un momento difficile”

Angela Mollard ha rivelato a New Idea alcuni dettagli importanti sul matrimonio di Harry e Meghan. “Stanno attraversando un momento difficile” ha spiegato l’esperta, precisando che la loro unione è in una fase cruciale. I Duchi di Sussex sono infatti insieme da tre anni, momento in cui il rapporto inizia solitamente a solidificarsi, ma svanisce l’entusiasmo dell’innamoramento.

Meghan Markle e Harry crisi: si sono sposati dopo un brevissimo corteggiamento

Meghan e Harry “stanno vivendo un periodo di transizione”, ha aggiunto la Mollard. I due si sono sposati poco tempo dopo il loro primo incontro e hanno avuto subito un figlio. In molti ritengono che questa decisione sia stata presa considerando l'età della Markle, 38 anni. Secondo l’esperta, il legame tra i Duchi di Sussex è cambiato molto dopo le nozze e soprattutto dopo l’arrivo di Archie, il loro primogenito. La Mollard ritiene che se Meghan e Harry non riusciranno in questo difficile momento a rafforzare la loro unione, c’è il rischio che il matrimonio crolli. Non riuscirebbero altrimenti a superare le pressioni dei media, dell’organizzazione rigida della famiglia reale e soprattutto le pressioni di Corte.

Meghan Markle e Harry crisi: dopo essersi divisi da William e Kate hanno perso popolarità

Da tempo si vocifera che i rapporti fra i Duchi di Sussex e i duchi di Cambridge non siano idilliaci. Secondo numerosi rumors i contrasti deriverebbero dal presunto pessimo rapporto fra le cognate Meghan e Kate.

Nonostante il picco di popolarità iniziale della Markle, sembra che la moglie di William continui ad essere preferita dai sudditi. Di recente i Duchi di Cambridge hanno anche superato, in termini di followers, i cognati. Qualche mese fa Meghan e Harry hanno aperto un loro profilo Instagram, separandosi sui social e, di recente, anche nella gestione delle attività benefiche da Kate e William.

Nelle ultime ore i Duchi di Cambridge hanno raggiunto i 10milioni di followers, superando di ben 600mila seguaci i Duchi di Sussex.