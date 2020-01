Meghan Markle al Festival di Sanremo 2020: il clamorosa consiglio ad Amadeus

Meghan Markle al Festival di Sanremo 2020: Amadeus riceve questo consiglio dagli esperti

Mancano poco più di due settimane alla partenza della 70esima edizione del Festival della Canzone italiana. La kermesse inizierà martedì 4 febbraio per terminare con la proclamazione del vincitore sabato 8 febbario. Tutti si chiedono chi saranno i protagonisti della gara canora più famosa al mondo e quali saranno gli ospiti speciali.

Tra indiscrezioni e annunci, emerge una possibile presenza che, se ufficializzata, farà sicuramente registrare un record indiscusso di ascolti a livello mondiale.

I pubblicitari hanno suggerito ad Amadeus di invitare Meghan Markle, la donna più chiacchierata del momento per il suo clamoroso addio alla Corona.

Meghan Markle a Sanremo 2020: il suggerimento clamoroso incredibile

“Se Amadeus riuscisse a far partecipare Meghan, trasformerebbe la kermesse canora in un evento mediatico di livello mondiale” ha affermato Luciano Nardi. “La raccolta pubblicitaria della Rai, poi, schizzerebbe alle stelle, dando vita ad una vera e propria gara per accaparrarsi lo spazio pubblicitario pre e post suo intervento. Il valore del singolo spot aumenterebbe vertiginosamente. E in questo modo la sua presenza non solo si ripagherebbe da sola ma farebbe guadagnare la Rai” ha concluso il pubblicitario.

Cosa deciderà di fare Amadeus? Ma soprattutto, Meghan Markle accetterà?

Ecco intanto le 10 donne annunciate in conferenza stampa, che saliranno sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2020, le 10 donne di Amadeus: Rula Jebreal, Bellucci, Georgina Rodriguez e...

Monica Bellucci, "probabilmente nella sera di mercoledì", Georgina Rodriguez (compagna di Cristiano Ronaldo), "probabilmente il giovedì", Rula Jebreal, Antonella Clerici, Diletta Leotta, le giornaliste del Tg1 Emma D'Aquino (a lungo inviata di Porta a Porta) e Laura Chimenti (conduttrice dell'edizione delle ore 20), la modella Francesca Sofia Novello (fidanzata di Valentino Rossi), Sabrina Salerno e la conduttrice albanese Alketa Vejsiu (perché "l'Albania è uno stato che segue con passione Festival")

Antonella Clerici, Amadeus e Diletta Leotta (foto Lapresse)



Sono queste le dieci primedonne della 70^ edizione del festival di Sanremo, annunciate dal conduttore e direttore artistico Amadeus nella prima conferenza stampa ufficiale della kermesse al Teatro del Casinò. Oltre ad alcune di loro, nella serata finale, ci sarà Mara Venier per un lancio di 'Domenica In' dal palco del teatro Ariston e non come normalmente accade dalla prima fila della platea.

Su Rula Jebreal, Amadeus ha spiegato. "Volevo una giornalista internazionale che mi parlasse di donne - dice Amadeus - Nel mio Sanremo, infatti, è la sensibilità delle persone che deve prevalere. Quando si dà risalto alle donne non esiste ceto sociale, né appartenenza politica, né colore della pelle. Perché donne vanno rispettate ovunque nel mondo".

Francesca Sofia Novello? "E' una sorta di scommessa personale - ha detto il conduttore del Festival di Sanremo - E' una ragazza molto bella, ma è stata scelta perché vedevo in lei bellezza e capacità di stare al fianco di un grande uomo facendo un passo indietro. Poi è simpaticissima".