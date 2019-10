Meghan Markle scandalo: nipote arrestato nudo in strada. VIDEO

Meghan Markle scandalo: il nipote arrestato nudo in strada a Holliwood-ROYAL FAMILY NEWS

La famiglia reale è al centro di un nuovo scandalo: il nipote di Meghan Markle, Thomas Dooley, è stato arrestato dalla polizia. A rendere ancora più imbarazzante la vicenda sono state le condizioni del 28enne: era completamente nudo in strada.

Il video dell’arresto di Thomas Dooley sta facendo il giro del mondo. Il nipote di Meghan Markle stava camminando in una via di Los Angeles, sbraitando per strada con indosso solo un asciugamano legato in vita. Quando gli agenti della polizia sono intervenuti per fermarlo e multarlo, Thomas ha cercato di fuggire, ma è stato buttato a terra e ammanettato.

Il giovane gestisce insieme al fratello un’azienda che produce cannabis in Oregon. Secondo alcune indiscrezioni il suo comportamento sarebbe dovuto all’uso di alcune sostanze.

Quando è stato messo a terra e bloccato dalla polizia, il nipote di Meghan Markle ha perso l’asciugamano ed è rimasto nudo in strada. Durante l’operazione un agente è rimasto ferito ed è dunque partita anche l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Thomas Dooley è stato portato in cella, ma è poi stato rilasciato su cauzione.

Mentre Thomas Dooley veniva bloccato dalla polizia e rimaneva nudo in strada, un passante ha filmato la scena. Il video amatoriale è stato poi rilanciato da TMZ.