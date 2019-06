Melissa Satta, nuovo fidanzato dopo Boateng? Paparazzata con Tommy Chiabra

Melissa Satta, nuovo amore dopo Boateng? L’ex velina è stata sorpresa con Tommy Chiabra

Dopo la fine del matrimonio con Boateng, Melissa Satta aveva dichiarato di voler rimanere single per un po’ di tempo. Negli scorsi mesi, la ex velina mora di Striscia la Notizia si è concentrata sul lavoro e ha dedicato il suo tempo al figlio Maddox, avuto con il calciatore.

Nonostante la Satta continui a dichiararsi single, secondo recenti rumors la bella modella sarda avrebbe ritrovato l’amore.

Melissa Satta, dopo Boateng il nuovo fidanzato è Tommy Chiabra?-Melissa Satta news

Melissa Satta non è mai stata paparazzata con persone sospette dopo la fine della relazione con Prince Boateng. Ora però sembra che la ex velina abbia ritrovato l’amore. A lanciare la notizia è il settimanale Chi, con uno scatto che immortala la Satta accanto a Tommy Chiabra. I due sembrano complici: prima camminano insieme e poi lei sale sulla schiena di lui. Chiabra è un imprenditore di lusso non nuovo al mondo del gossip. È infatto stato l’ex di Fiammetta Cicogna.

Melissa Satta e Tommy Chiabra: stesso albergo a Firenze per il Pitti

È la prima volta che Melissa Satta viene fotografata in compagnia di un altro uomo dopo la rottura con l’ex marito Boateng. La ex velina e Chiabra non si sono mai mostrati insieme, ma sono stati beccati nello stesso luogo in diverse occasioni, prima dello scatto pubblicato da Chi.

Qualche segnale della presunta frequentazione era già stato avvistato sui social. Qualche tempo fa la Satta aveva infatti pubblicato su Instagram una veduta panoramica dall’elicottero. Le stesse immagini erano apparse nelle storie di Chiabra. Secondo recenti rumors inoltre i due erano nello stesso albergo di Firenze durante le giornate del Pitti. Si tratta solo di coincidenze o fra Melissa satta e l’imprenditore c’è del tenero?

In questo momento l’ex velina e Chiabra non sono insieme. Lei è con il suo bimbo in Sardegna, lui invece è a Monaco.