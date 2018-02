Sanremo 2018 (Lapresse)

Meta-Moro trionfano ancora: dopo Sanremo 2018... Spotify

Gli utenti di Spotify hanno ascoltato i brani del Festival della canzone italiana e hanno premiato i loro artisti preferiti a colpi di streaming sulla piattaforma: il brano che ha vinto la 68° edizione del Festival, Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro è il brano sanremese dei Campioni più ascoltato su Spotify.

Meta-Moro trionfano ancora: dopo Sanremo 2018... Spotify - Lo Stato Sociale ancora secondo

Lo Stato Sociale conquista il secondo posto con Una vita in vacanza; completa il podio Annalisa con la sua Il mondo prima di te. Nella top 5 rientrano anche i The Kolors che si posizionano al quarto posto con la canzone Frida (mai, mai, mai) seguiti da Noemi che ha presentato Non smettere mai di cercarmi a Sanremo.

Spotify Italia ha partecipato a questa edizione di Sanremo attraverso il microfono di Shade che ha intervistato alcuni conocrrenti e special guest nel corso della settimana. Dai vincitori, Ermal Meta e Fabrizio Moro a Le Vibrazioni passando per Sting e Shaggy, gli intervistati hanno raccontato a Spotify la loro esperienza a Sanremo 2018. Le interviste sono disponibili sui canali Facebook e Twitter di Spotify Italia.

Meta-Moro trionfano ancora: dopo Sanremo 2018... Spotify - I BRANI TOP DEI CAMPIONI SU SPOTIFY



1. Ermal Meta e Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente

2. Lo Stato Sociale – Una vita in vacanza

3. Annalisa – Il mondo prima di te

4. The Kolors – Frida (mai, mai, mai)

5. Noemi – Non smettere mai di cercarmi

6. Max Gazzè – La leggenda di Cristalda e Pizzomunno

7. Diodato e Roy Paci – Adesso

8. Le Vibrazioni – Così sbagliato

9. Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico – Imparare ad amarsi

10. Nina Zilli – Senza appartenere

Tutti i brani di Sanremo 2018 sono disponibili su Spotify nella playlist dedicata: https://open.spotify.com/user/spotify/playlist/37i9dQZF1DWVQfeA9N7Q0g?si=LIOunSc5Ry6h6ENffGlcOQ