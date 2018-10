Mezzogiorno Tv di fuoco: vince Palombelli e Guardì sta per papparsi la Isoardi

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 16 ottobre 2018 confermano, nella fascia di mezzogiorno, un trend ormai consolidato da settimane.

La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi su Rai1 perde ulteriore terreno, Forum di Barbara Palombelli su Canale 5 trionfa con dati record, ed è un autentico miracolo di longevità I Fatti Vostri su Rai2 dell'inossidabile Michele Guardì, che dopo ben 28 anni di messa in onda, raccoglie a tutt'oggi risultati ottimali per la seconda rete, malgrado la spietata concorrenza di una fascia oraria di fuoco.

In particolare, se vogliamo guardare i dati, ieri il programma della Isoardi su Rai1 si è fermato a 1.176.000 spettatori con l’11.7%, su Canale 5 la Palombelli ha conquistato 1.468.000 telespettatori con il 18.1%, e su Rai2 I Fatti Vostri ha raccolto 503.000 spettatori con l’8% nella prima parte e ben 1.020.000 (10.2%) nella seconda, doppiando L'Aria che tira di Myrta Merlino su La7, che ha segnato 363.000 spettatori con share del 5.9% nella prima parte, ma 568.000 spettatori con il 5.1% nella seconda parte.

Dal 2 dicembre 1990, data della primissima puntata dei Fatti Vostri, Michele Guardì e la sua squadra di personaggi popolari che si sono avvicendati via via nel corso degli anni (tre nomi su tutti, Fabrizio Frizzi, Massimo Giletti e Giancarlo Magalli) ha saputo mantenere sempre vivo l'interesse del pubblico di Rai2, resistendo saldo alla concorrenza agguerrita di pezzi da novanta quali Antonella Clerici e, per l'appunto, Barbara Palombelli. E ora avvicinandosi inesorabilmente allo share della Prova del cuoco "rischia" addirittura di assestare il colpaccio a Rai1. Tanto che, a Viale Mazzini, c'è già chi scommette che, da qui a dicembre, il "vecchietto" Guardì prima o poi si cucinerà definitivamente la giovane Isoardi mangiandosela in un sol boccone...