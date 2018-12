Mia Cellini: da "gnappetta" del Grande Fratello a regina dei social network

Mia Cellini, in arte "gnappettaaa" (con tre "a", perché a Mia piace abbondare sempre e non ama le mezze misure), è un autentico fenomeno del web. Una delle pochissime reduci del Grande Fratello che, finita l'esperienza della casa più spiata d'Italia, è riuscita a restare sulla cresta dell'onda e a cavalcarla con successo.

Spesso ospite nei salotti televisivi di Barbara D'Urso, la ventiseienne Mia è una forza della natura, un ciclone indomabile che travolge con la sua simpatia innata e la sua romanità doc. Orgogliosamente "coatta" a partire dal nomignolo che si è scelta, spopola sui social network e i suoi video su YouTube sono un concentrato di pillole di saggezza popolare, tutorial di make-up, racconti di vita e così via, che conquistano centinaia di migliaia di followers e fedelissimi (che lei chiama affettuosamente "gnappa family"). Più glam il suo profilo Instagram, in cui Mia pare rifarsi alle dive pop americane con foto patinate che sembrano scattate a Beverly Hills o a Malibu anziché nella Capitale.

E la sua storia personale sembra davvero tratta da una sceneggiatura hollywoodiana, poiché Mia è una sorta di "donna che visse due volte". Da ragazzina sovrappeso, infagottata in abiti cascanti e complessata, un bel giorno decide di dimagrire, perdendo 75 kg e diventando una specie di pin-up bionda e procace. La sua avventura di celebrity inizia con l'apertura di un canale su YouTube su cui pubblica video sinceri ed esilaranti nei quali si racconta e dispensa consigli di trucco (parliamo dell'epoca d'oro di YT, quella sperimentale, "casareccia" e priva di sovrastrutture), attirando l'attenzione del casting del Grande Fratello, che la chiama a partecipare nella sua tredicesima edizione.

Uscita dalla casa del GF in cui riscuote un grandissimo successo personale, la nostra "gnappettaaa" non si lascia fagocitare dalla macchina mediatica e continua per la sua strada, diventando una delle più seguite influencer sul web, corteggiata dalle aziende di tutto il mondo, non soltanto cosmetiche. Da Roma con furore, per Mia Cellini questo è solo l'inizio e siamo sicuri che in futuro la "gnappettaaa" più amata della Rete farà ancora molto parlare di sé.