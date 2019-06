Michael Jackson: dopo 10 anni dalla morte, il ricordo e tante curiosità

Michael Jackson, 10 anni dalla morte inaspettata

Sono passati esattamente 10 anni dalla morte del re del pop, amato in tutto il mondo, ma il suo ricordo è ancora vivo. Era il 25 giugno del 2009, quando Michael Jackson è morto inaspettatamente all’età di 50 anni.

La morte, inizialmente avvolta nel mistero, è avvenuta mentre il cantante stava preparando “This is It”, uno show musicale che sarebbe stato portato avanti per ben 50 date, a Londra.

Jackson è ricordato per il suo straordinario talento, ma anche per la sua fragilità che lo ha portato talvolta a fare scelte che non tutti hanno apprezzato e capito.

Michael Jackson: quanti soldi ha guadagnato e quanti ne ha persi

Dopo l’esordio in casa Motown con i Jackson 5, il disco da solista “Off the Wall” e l’apprezzatissimo album “Thriller” del 1982, Michael Jackson ha avuto una carriera in continua ascesa. Tra il 1985 ed il 1995 ha incassato tra i 50 e i 100milioni di dollaro annui.

Al momento della morte il cantante ha accumulato ben 500milioni di euro, ma i suoi debiti ammontavano ad una cifra simile. Jackson aveva una personalità eccentrica che lo portava a spendere moltissimi soldi. Il ranch di Neverland da 2700 ettari, in California, era costato 17 milioni di dollari e i video holliywoodiani con effetti speciali sono costati circa 65milioni di dollari. Per i lunghi processi di pedofilia sono stati spesi più di 20milioni di dollari e altri 12 milioni sono andati alla ex moglie dopo il divorzio.

Michael Jackson: il patrimonio dopo la morte

Secondo recenti stime, il patrimonio ora ammonterebbe a 700milioni di dollari. Gli eredi hanno una cassaforte di famiglia, la Michael Jackson Estate. Il 40% delle azioni appartiene ai tre figli, Prince, Paris e Blancket. Un altro 40% appartiene alla madre, Katherine, di 89 anni ed il restante 20% è stato destinato ad alcuni enti benefici.

Michael Jackson: le ceneri contenuti nei gioielli dei figli

Sono tante le curiosità che circolano sul re del pop, ma l’ultima, relativa alle sue ceneri è davvero insolita. Secondo il sito americano Radar Online, che ha riportato le parole di una fonte vicina alla famiglia Jackson, le ceneri del cantante sarebbero “custodite gelosamente in braccialetti e collane, come quella che Paris Jackson indossava durante una commemorazione”.

Michael Jackson, il ricordo degli eredi: “Aiutò i bisognosi e confortò gli sfortunati”

A dieci anni dalla morte di Michael Jackson, i suoi eredi hanno voluto rendere omaggio all’apprezzatissimo cantante, ricordando le sue doti artistiche e le sue azioni bisognose.

In un comunicato stampa inviato all’Associated Press si legge: “Dieci anni fa, oggi, il mondo ha perso un artista di talento e di un'umanità straordinaria. L'intera comunità mondiale si unì in lutto per un tributo potente ed emozionante a cui parteciparono più persone di quante ne avesse mai viste un evento live prima. Messaggi di condoglianza da Nelson Mandela e altri furono letti così come un poema scritto per l'occasione dalla scrittrice Maya Angelou. Berry Gordy Jr., fondatore della Motown, elogiò il suo protetto dicendo: ìRe del Pop non è abbastanza per lui. penso sia semplicemente il più grande intrattenitore che sia mai esistito'. Uniti nel dolore il mondo pianse non solo la perdita di un genio artistico ma il vuoto lasciato dalla perdita di un padre, un figlio e un fratello".