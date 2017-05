Michael Parks morto: addio sceriffo di Kill Bill amato da Quentin Tarantino

Michael Parks morto: addio allo sceriffo di Kill Bill. MICHAEL PARKS MORTO: L'ANNUNCIO



E' morto a Los Angeles all'età di 77 anni l'attore americano Michael PARKS. Lo ha reso noto il suo agente. PARKS, che aveva oltre 50 anni di carriera alle spalle, era uno dei volti preferiti del regista Quentin Tarantino, che lo aveva scelto tra gli interpreti di 'Kill Bill' e di 'Django Unchained'. Aveva lavorato anche con David Lynch nella serie-cult 'Twin Peaks'. La sua prima esperienza cinematografica era arrivata nel 1966 con il capolavoro di John Huston 'La Bibbia', ma aveva recitato anche nella serie tv della Nbc, 'Dove vai Bronson?', realizzata a cavallo tra gli anni '60 e '70. L'ultima sua apparizione sul grande schermo è stata l'anno scorso accanto a Mel Gibson nel thriller 'Blood Father', dove interpretava il ruolo del predicatore.