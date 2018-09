Michelle Hunziker diventa imprenditrice: "2mila farmacie hanno prenotato.."

«Ho realizzato integratori e prodotti per l’igiene della famiglia al 99% naturali che rispecchiano la mia filosofia di vita. Non voglio solo vendere, voglio essere empatica con le donne. È nata così la linea Goovi, abbreviazione di The Good vibes (le buone vibrazioni). Una ricerca di mercato mi ha dato ragione: non esiste nulla di simile in commercio. Forse per questo già 2 mila farmacie hanno prenotato i prodotti».

Lo rivela Michelle Hunziker al settimanale OGGI, da domani in edicola, con un articolo accompagnato anche dalle foto della soubrette, da oggi imprenditrice, che in camice e cuffietta visita gli stabilimenti dell'Artsana, l’azienda con cui produrrà la nuova linea di prodotti naturali per l’igiene della famiglia.

La Hunziker dice di dover molto al marito, l'imprenditore della moda Tomaso Trussardi, per quest'avventura: «Ero molto lontana dall’avere la testa dell’imprenditrice e osservando il lavoro di mio marito ho iniziato a capire che cosa fa un direttore generale, il direttore vendite, gli agenti... Tommi mi ha aiutato anche sul versante legale. Abbiamo passato diverse sere a leggere i documenti». Ma rassicura i suoi estimatori: «Per mandarmi via dalla tv dovrebbero spedirmi su Marte».

Michelle Hunziker nell'intervista a Oggi parla molto anche della figlia Aurora: «Auri sgrana gli occhi e pensa che io sia pazza quando le dico che non vedo l’ora di diventare nonna… È sbocciata. L’amore e il lavoro l’hanno fatta crescere tanto. Ma, è incredibile a dirsi, l’ha trasformata anche la minaccia che abbiamo ricevuto. In maggio è arrivata una mail che diceva che se non avessimo pagato, l’avrebbero sfregiata… Per un po’ di tempo ognuna seguirà i suoi progetti. Lei ha avuto delle proposte da Mediaset e ci sta ragionando. Io ho mille impegni e sto pensando a un nuovo programma».

Michelle Hunziker, nell’intervista esclusiva a Oggi, parla anche di un altro figlio, che ha in cantiere con il marito Tomaso Trussardi: “È vero, ci siamo dati ancora un anno per avere un altro bambino. Poi basta, e saremo felici lo stesso”.