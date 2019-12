Michelle Hunziker dramma: picchiata da un uomo, la rivelazione choc

Michelle Hunziker parla per la prima volta di un dramma accaduto prima di conoscere Eros Ramazzotti. La showgirl, sempre sorridente e apparentemente perfetta, ha mantenuto il segreto per anni. Ha ora deciso di rivelare il drammatico episodio al settimanale Oggi.

Michelle Hunziker picchiata da un uomo: il racconto choc

“A parte lo stalking, io non ho mai parlato a fondo di quello che ho subito”. Tutti pensavano che la vita di Michelle fosse segnata solo dalla brutta esperienza nella setta, di cui lei stessa ha parlato nel libro “Una vita apparentemente perfetta” e che ha segnato la sua relazione con Eros Ramazzotti.

Tuttavia questo non è l’unico dramma subito. La conduttrice di All togheter now ha ora deciso di raccontare un altro avvenimento tragico, che ha influenzato la sua vita, portandola ad attivarsi in difesa delle donne che subiscono violenza.

“Posso dirle che conosco ogni dettaglio, ogni singolo dettaglio, e le donne lo sentono, che io… La credibilità, quando fai qualcosa, ce l’hai perché le persone ti “leggono”, si rendono conto che tu le comprendi davvero, e io so esattamente che cosa capita nella psicologia di una donna che vive una violenza” ha spiegato la Hunziker nella lunga intervista al settimanale Oggi.

Michelle Hunziker picchiata da un uomo: ecco perché ha fondato Doppia Difesa

Michelle è da anni impegnata nella difese delle donne che subiscono abusi e violenze, ma emerge solo ora uno dei motivi che l’hanno spinta a fondare l’associazione Doppia Difesa.

“Sì, mi è capitato…” ha confessato la conduttrice. “Il percorso di Doppia Difesa l’ho veramente fatto perché ho vissuto determinate cose. E l’ho fatto anche perché poi mi è andata bene, la vita mi ha dato tante possibilità, e in qualche modo dovevo ringraziare, dare qualcosa in cambio…”. La Hunziker è molto attiva in questo ambito. “Ognuno di noi cerca di fare del bene là dove ha vissuto delle esperienze personali… e io sono una che ha vissuto molto da vicino tutto quello che è discriminazione femminile, e violenza”.

Michelle Hunziker picchiata: come è riuscita ad interrompere la violenza

“Ho solo capito che se avessi continuato a subire quella violenza, sarei stata corresponsabile di quella violenza. Mi sono detta: “Devi uscire da questa situazione perché se no vuol dire che in fondo la vuoi”. La conduttrice cerca costantemente di dare coraggio alle donne che subiscono violenza, spronandole ad interrompere quegli episodi.

La Hunziker rivela che non si tratta di Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi

Michelle non ha rivelato l’identità dell’uomo che l’ha picchiata, però ha precisato che non si tratta dell’ex marito Eros Ramazzotti, né dell’attuale Tomaso Trussardi.

“Escludo i mariti, così sapete che non c’entrano, così nessuno può pensare a loro. La violenza che ho vissuto, l’ho vissuta molto prima…”.

Michelle Hunziker ora felice al fianco di Trussardi e delle tre figlie

La conduttrice è nota per il suo smagliante sorriso. Lo stesso che mostra costantemente sui social. Michelle è oggi felice al fianco dell’attuale marito, Tomaso Trussardi, col quale ha avuto due figlie: Sole e Celeste. La Hunziker ha anche un’altra figlia molto più grande, Aurora, avuta con l’ex marito Eros Ramazzotti.