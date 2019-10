Mina guarda la tv, ecco lo scatto-scoop della Tigre

Mina sui social. Lo scatto impazza in Rete e diventa virale in pochissimo tempo. La cantate, che vive da anni in Svizzera lontano da fotografi e giornalisti, ha alimentato con la sua assenza dalle scene un vero e proprio caso. Alimentando anche leggende. Lo scatto è di Benedetta Mazzini, figlia della cantante.

“Madre e mio fidanzato che guardano video di gangsta rapper venezuelani”, scrive su Instagram. La Tigre di Cremona (come viene soprannominata da anni) è lontana dai riflettori dal 1978. Era il 23 agosto quando per l’ultima volta si esibì in Versilia. Sono passati tantissimi anni. Nessun giornalista è riuscito ad intervistarla. Quest’ultimo scatto, con Mina di spalle e con il volto in penombra, ha tutto il sapore dello scoop.