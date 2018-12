Miracle Tunes, regalo di Natale su Italia 1. Con Michelle Hunziker e...

Per le vacanze di Natale Italia 1 ha deciso di fare un regalo ai suoi spettatori più giovani con Miracle Tunes la serie in live action più seguita del momento, la prima realizzata interamente in Europa. Da sabato 22 dicembre, tutti i giorni alle ore 9.15, arrivano le avventure di Julie (Giulia Sara Salemi), Emily (Emily Shaqiri) e Jasmine (Jasmine Roberta Molinaro), le giovani guerriere che lottano contro il male e la negatività a suon di danza, musica e canto.

Nato dall’omonima serie culto della TV giapponese, l’adattamento Italiano è stato prodotto da Showlab e curato da Roberto Cenci, già artefice del successo di molti programmi canori coi bambini come Io canto.

Ricca di musica, combattimenti, fantastiche trasformazioni e caratterizzata da un mix di effetti speciali e animazione, nella versione italiana sono stati introdotti personaggi e storie originali e guest star d’eccezione: Michelle Hunziker nel ruolo della Dea della musica, Angelo Pintus nel ruolo di Demon il Signore Delle Tenebre e la web star Leonardo De Carli.