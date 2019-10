Miriam Leone tutta bagnata: il costume bianco è trasparente e si vede tutto

Miriam Leone tutta bagnata: il costume bianco diventa trasparente

Miriam Leone è molto apprezzata nel panorama del cinema italiano non solo per la sua bravura, ma anche per la sua bellezza. La giovane attrice ha pubblicato di recente una foto che ha infiammato il web. Nello scatto Miriam indossa un costume bianco bagnato, che lascia poco spazio all’immaginazione.

Miriam Leone ha condiviso su Instagram uno scatto sensuale che ha mandato in delirio i fan. L’artista siciliana si trovava in Sardegna sul set della serie 1994. Dietro di lei, nel mare, la troupe cinematografica che doveva girare la scena.

L’attrice indossa un costume bianco intero dalla scollatura profonda. Guardando attentamente la bellissima Miriam, in molti hanno notato che il costume bagnato è trasparente e lascia poco spazio all'immaginazione. La ragazza è seguitissima su Instagram ed è solita condividere con i followers anche scatti audaci. L’ultimo è stato decisamente apprezzato.