Miss Grand Prix e Mister Italia, al ViennaLuce di Focette la selezione toscana

Sarà il noto locale Vienna Luce a Focette (Marina di Pietrasanta) ad ospitare la selezione toscana Miss Grand Prix e Mister Italia, famoso per le focaccine ripiene, conosciute ed apprezzate anche in Cina. Diretto dalle sapienti mani dei fratelli Giacomo e Isacco Menici, della nota famiglia di ristoratori pratesi che hanno brevettato il Nome Atelier, esponenti di spicco della night life fiorentina che nel capoluogo toscano hanno aperto quattro anni fa l’Osteria della Brache in piazza Peruzzi, (spesso meta di calciatori e modelle) Vienna Luce dista solo pochi metri dal Seven Apple, la discoteca forse più famosa della Versilia dopo la Capannina di Franceschi, il punto di ritrovo per i giovani che poi trascorrono la notte ballando con i dj di tendenza del momento. Solo pochi giorni fa si è svolta al Casablanca di Montaione, una delle ultime selezioni per la fase regionale toscana dei concorsi nazionali Miss Gran Prix e Mister Italia 2019, gestiti a livello regionale dallo Studio Movimenti di Claudio Vigiani e a livello nazionale dalla Marastoni Communication di Claudio Marastoni. La serata è stata presentata da Rebecca Goetzke show girl e modella americana, ormai da due anni colonna portante del concorso in Toscana. La giuria, presieduta dal cavalier Domenico Savini, assistito dal vice presidente Paolo Gori, era composta da noti personaggi dello spettacolo e dell’imprenditoria: Gianfranco Polidori, commercialista, Gianni Novantini, veterinario, Fabio Vannozzi, attore, Dario Fantini, esperto in ipnosi, Benedetto Vannucchi, istruttore di equitazione, Paolo D’Addario, commerciante calzaturiero, Terry Alaimo, astrologa dei Vip. Altri personaggi presenti tra il pubblico: Marco Biotti, imprenditore, Elio D’Ambrosi di Ciack Italia, Massimo Rigacci, produttore cinematografico, e Diego Tempestini, finalista nazionale Mister Italia nel 2018, che ha anche calcato la passerella. Hanno presenziato alla serata anche i vincitori della serata precedente, Hariane Fernandez per le ragazze e Alessio Formisano per i ragazzi. Davanti alla giuria e al pubblico, hanno sfilato 14 ragazze per Miss Gran Prix e 8 ragazzi per Mister Italia. Al termine della serata, prima delle premiazioni, sono stati consegnati i diplomi di acquisizione al concorso ai nuovi arrivati: Ilaria Gynay, Noemi Lorenzelli, Swami Forestieri e Isabella Giuggioli per le ragazze e Federico Monaldi e Corrado Andreani per i ragazzi. Per il concorso di Miss Gran Prix sono state assegnate le seguenti fasce: Miss Gran Prix Talento Giorgia Anzellotti Miss Gran Prix Fitness Jessica Gagliano, Miss Gran Prix Calcio Ada Martolini, Miss Gran Prix Moto Stella Civeja, Miss Gran Prix Auto e vincitrice della serata Aurora Franceschini, Miss Gran Prix Casablanca Kira Matè. Per il concorso di Mister Italia le fasce sono andate a: Brandon Cantarini Mister Talento, Andrea Fischetti Il Volto + Bello d’Italia, Matteo Sanesi Il Modello d’Italia, Alessandro Sbarra Un Bello per il Cinema, Brando Tempestini L’Uomo Ideale d’Italia e il vincitore della serata Mister Casablanca Alessio Formisano.