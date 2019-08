MODÀ in arrivo il nuovo album di inediti "TESTA O CROCE"

La band campione d’incassi è tornata!.

MODÀ

Il 4 ottobre esce il nuovo album di inediti

“TESTA O CROCE”

da venerdì 30 agosto disponibile in PRE-ORDER

con instant gratification “Quel sorriso in volto”

e il NUOVO SINGOLO “QUELLI COME ME”

IL 2 DICEMBRE AL VIA IL TOUR

Poco meno di tre mesi fa i MODÀ hanno annunciato a sorpresa il loro ritorno dal palco dei Seat Music Awards. In soli due mesi il video del primo singolo “Quel sorriso in volto” è già arrivato a 4 milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube. In meno di due mesi dall’annuncio, gli appuntamenti live nei Palasport di Milano e Roma sono raddoppiati e a grande richiesta si sono aggiunte date anche in tutto il resto dell’Italia.

E ora inizia ufficialmente il conto alla rovescia per il momento grande atteso da tutti i fan: il 4 ottobre esce infatti “Testa o croce”, il nuovo album dei MODÀ, che arriva a quattro anni dal disco precedente.

“Testa o croce”, prodotto da Friends & Partners - licenza Believe, sarà disponibile in pre-order nei principali store online da venerdì 30 agosto con instant gratification il primo singolo “Quel sorriso in volto” e il nuovo singolo “Quelli come me”, in radio sempre da venerdì 30 agosto.

Questa la tracklist di “Testa o croce”: “Testa o croce”, “Quel sorriso in volto”, “… Puoi leggerlo solo di sera”, “Quelli come me”, “Per una notte insieme”, “Voglio solo il tuo sorriso”, “Una vita non mi basta”, “Non respiro”, “La fata”, “Non te la prendere”, “Love in the ‘50s”, “Guarda le luci di questa città”, “Quel sorriso Giogiò”.

«“Quelli come me” nasce nei bar di Milano, di notte – racconta Kekko Silvestre – Non so se è capitato anche a voi di riuscire a confessare a qualche sconosciuto le vostre paure nascoste… a me capita spesso, al punto di chiedermi come mai, di certe cose, non riesco a parlarne nemmeno con gli amici più intimi. In questo viaggio notturno mi sono ritrovato a confidarmi con molte persone e il risultato è stato che non siamo poi così diversi tra noi… quelli come me sono tanti».

I Modà si esibiranno a dicembre nei principali palasport d’Italia per un’anteprima del tour e a partire dal 6 marzo raggiungeranno il pubblico di tutta la penisola, raddoppiando così gli appuntamenti al Mediolanum Forum di Assago, Milano (4 dicembre e 28 marzo) e al Palazzo dello Sport di Roma (14 dicembre e 20 marzo).

Queste le date del tour nei palasport a dicembre e marzo 2020:

2 dicembre all’Unipol Arena di Bologna

4 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (MI)

7 dicembre al Brixia Forum di Brescia

8 dicembre al Pala Alpitour di Torino

11 dicembre al Mandela Forum di Firenze

14 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma

6 marzo al Pal’Art Hotel di Acireale (CT)

10 marzo al PalaSele di Eboli (SA)

14 marzo al PalaFlorio di Bari

20 marzo al Palazzo dello Sport di Roma

28 marzo al Mediolanum Forum di Assago (MI).

Le prevendite sono disponibili sul circuito Ticketone e nei punti vendita abituali.

Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners.

Radio 105 è la radio ufficiale.

I Modà sono tra le band di maggior successo in Italia, con all’attivo 6 album e decine di hit. Si formano ufficialmente nel 2002 ed esplodono, dopo una lunga gavetta, nel 2011 con l’album “Viva i romantici”, certificato Disco di Diamante. Hanno conquistato due volte il podio al Festival di Sanremo (con “Arriverà” nel 2011 e “Se si potesse non morire” nel 2013) e si sono esibiti allo Stadio di San Siro nel 2014 e nel 2016. Il loro ultimo album “Passione maledetta” è del 2015.

La band è composta da Kekko Silvestre (voce, pianoforte), Diego Arrigoni (chitarra elettrica), Stefano Forcella (basso), Enrico Zapparoli (chitarra elettrica, chitarra acustica) e Claudio Dirani (batteria).

www.facebook.com/rockmoda/

www.instagram.com/modaufficiale/?hl=it

twitter.com/rockmoda

www.rockmoda.com