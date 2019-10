Modà, 'Testa o croce'. Kekko: "Mi sentivo derubato della mia vita. E ora.."

Modà, ecco ‘Testa o croce’. Kekko Silvestre: “Mi sentivo derubato della mia vita. Non voglio che accada più". L'INTERVISTA

“Testa o croce? L’album lo abbiamo chiamato così perché era finito il tempo di tirare le monetine, per capire come andare avanti e riprendere la strada che avevamo iniziato a percorrere nei primi anni della nostra carriera. Quella dove… le cose si fanno sempre col cuore. Seguendo l’istinto", lo spiega Kekko Silvestre che racconta ai microfoni di Affaritaliani.it il ritorno dei Modà a distanza di quattro anno dal loro ultimo album. "Sono stati sette anni – dal 2009 al 2016 – in cui sono successe le cose che solitamente dovrebbero accadere in 70 anni. E ci hanno un po’ ‘spompato’. Avevamo bisogno di tornare alla vita ‘normale’”

“Io avevo bisogno di tornare ad essere un cantautore per passione, non per professione. Perché cominciavo a sentire la fatica e la paura di non riuscire più a scrivere canzoni. Ero dentro a un vortice, nuotavo, ero sempre pieno di cose da fare - sottolinea Kekko - E mi dovevo mettere a tavolino per scrivere. Invece avevo bisogno di tornare alla vita normale. Perché per scrivere le canzoni avevo bisogno di vivere. E quindi ho iniziato a fare le cose, che, per quanto possonano sembrare monotone, a me piacciono tanto. Come apparecchiare la tavola alle sette e un quarto, cenare alle sette e trenta con mia moglie e mia figlia. O guardare la tv, andare il venerdì sera in osteria a mangiare, seguire la partita della mia squadra del cuore. E andare a fare la spesa con la mia famiglia... Quelle cose normali che ti portano a vivere, a ricaricarti di melodie e storie da raccontare”

Quindi…

“Basta monetine, torniamo a vivere come bisogna. Perché poi alla fine le cose più importanti sono quelle che ci hanno reso semplici agli occhi della gente. E forse in quei sette anni ci hanno fatto sentire ‘onnipotenti’ perché succedevano tante di quelle cose belle che a un certo punto ci stavamo forse credendo. E questo ci spaventava, ci sentivamo anche un po’ derubati anche della nostra vita normale. E quindi tornare sulla terra è stato fondamentale per poter tornare ad essere quelli che siamo sempre stati, 5 ragazzi normalissimi e pieni di cose da dire”

Parlavi di questo periodo in cui ha cercato l’ispirazione. E in questo album ‘Quelli come me’ è l’immagine di questo. Un brano in cui si parla delle paure nascoste delle gente. Com’è nata? E quali sono le paure che tu hai paura di raccontare?

“Quelli come me è l’inizio di una serie di storie. Nel senso che nasce nei bar quando decido di andare in giro e parlare con la gente comune. A confidarmi. Però la cosa non si fermo là, perché iniziarono anche loro a confidarsi con me. E l’album si è riempito di canzoni che sono anche delle confessioni di persone che nessuno conosce. Che non conoscevo neanche io. L’idea di ‘Quelli come me’ nasce proprio dal fatto di andare nei bar. Poi si sono sviluppate altre canzoni nate proprio in questi bar quando non solo io mi sfogavo con loro, ma anche loro con me. E quello è stato un modo per sentirsi ‘normali’, perché quando ti emozionano e lo metti in musica, vuol dire che – se la recepisci – hai il cuore come il suo. E lui ha il cuore come te quando ti ascolta e magari si mette a piangere quando gli racconti una cosa. E’ stato bello e interessante. Un percorso unico, nuovo e da ripetere”





Quali altre canzoni sono nate in quei bar?

“‘Per una notte insieme’… E’ una storia assurda di quest’ uomo che non ha mai tradito la moglie e crede più di tutto nel matrimonio, poi ha conosciuto una donna con cui ha tradito la sua compagna. E mi diceva ‘E’ talmente bella questa qua, che se non tradisco mia moglie con lei… commetto un peccato’… ‘Perché so che se il peccato ha il sapore di una donna come te mi salverò’. Era completamente fuso da questa donna che gli stava ‘mangiando’ il cervello e non sapeva come uscirne. Questa è una di quelle storie…”

Oppure..

“’Voglio solo il tuo sorriso’, racconta quest’uomo che aveva raggiunto la sua fidanzata all’estero per festeggiare il loro anniversario e lei lo ha lasciato. E io gli ho detto ‘ti sarai inc… come una bestia quando sei arrivato là?’. Lui mi ha risposto ‘No in realtà invece di inc… le ho detto le cose più belle che potevo dire. E l’ho lasciata disarmata’. Ci sono tante storie divertenti, da ascoltare. Come quel vecchietto che mi ha raccontato l’amore negli anni ’50 (la canzone ‘Love in the ‘50s, ndr). Lui mi diceva ‘Qua non c’era il corteggiamento, andavi nella sala da ballo, la prendevi, ci ballavi e te la sposavi. Paradossalmente l’unica canzone d’amore scritta, che parla di me, è ‘… Puoi leggerlo solo di sera’, che ho scritto per mia moglie”





Dicevi che dal 2009 al 2016 avete vissuto 7 anni pazzeschi. Avrete realizzato molti sogni…

“Tutti”

Ve ne sarà rimasto qualcuno…

“Sì, uno c’è. Continuare a fare questo mestiere in questo modo. Con più tranquillità. Non senza ambizioni. Quella ci deve essere sempre. Però senza pensare alle classifiche. Vivendo e scrivendo canzoni per poterle portare ai fans. E condividere con loro, che sono poi alla fine il nostro cuore, i momenti dei concerti. Che sono poi gli attimi più belli dove si unisce la canzone, chi la recepisce, chi la canta… Lì esplode l’energia. In maniera molto più serena, perché mi sono reso conto che questa cosa – di sentirmi derubato della mia vita – mi aveva lasciato ‘così’. E non voglio che accada più. Voglio essere un cantautore per passione, non per professione”

