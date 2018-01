Molestie sessuali, Bardot come Deneuve: "Fanno le ochette e poi denunciano"

Molestie sessuali nel cinema: scende in campo anche Brigitte Bardot.

B.B. ha rappresentato per decenni l'emblema della donna procace ed è stata un sex-symbol per intere generazioni di maschi, nonché un modello di riferimento per intere generazioni di femmine.

Oggi B.B. conduce una vita ritirata di dedizione alla causa animalista ed esce raramente dal suo splendido isolamento per esprimere la propria opinione sui casi di cronaca. In un'intervista a Paris Match in edicola oggi, la diva internazionale dice la sua sul caso delle molestie sessuali nel cinema e lo fa con la consueta verve tutta francese. "Ci sono molte attrici che fanno le ochette con i produttori per strappare una parte. dopodiché vanno a raccontare di essere state molestate. Il che finisce per ritorcersi contro di loro."

La Bardot tiene a precisare di non essere "mai stata vittima di molestie sessuali" e che, in ultima analisi, trovava "piacevole che mi dicessero che ero bella o che avevo un bel culetto... questo genere di complimenti sono piacevoli."

La Bardot - 83 anni - si unisce quindi a Catherine Deneuve nella crociata contro la denuncia facile delle presunte molestie sessuali nel cinema, e le sue parole, stigmatizzate da molti movimenti femministi d'Oltralpe, stanno già creando un polverone in Francia.