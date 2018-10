Mondadori, nascono i nuovi Donna Moderna e Tu style

Da questa settimana Donna Moderna, il settimanale di riferimento per le donne in Italia, e Tu Style, il personal shopper che consiglia le lettrici, si presentano in contemporanea in una versione completamente rinnovata.

Due operazioni con cui il Gruppo Mondadori innova la propria offerta nel segmento women, in cui è leader con oltre il 50% del mercato di riferimento a livello diffusionale grazie a brand caratterizzati da un’identità fortemente distintiva, sviluppo multicanale e altissima qualità editoriale.

“I femminili sono da sempre parte della forza del nostro portafoglio ed è compito di un editore leader nei magazine e nel digitale come Mondadori seguire costantemente lo sviluppo degli interessi e delle abitudini di consumo dei lettori per continuare a evolversi”, ha dichiarato Carlo Mandelli, direttore generale Periodici Italia del Gruppo Mondadori.

“Dopo le celebrazioni per l’80° anniversario di Grazia, che hanno sancito la formula di successo dell’unico fashion magazine 100% italiano diffuso in tutto il mondo, ci concentriamo ora in un contesto di mercato caratterizzato da estrema vitalità per i femminili sulla nuova formula di Donna Moderna e sul posizionamento identitario di Tu Style. I due brand insieme rappresentano la più grande grande piattaforma femminile in Italia, con una reach di 15,6 milioni di contatti unici stampa e digital”, ha concluso Mandelli.

“Il mercato si evolve e il continuo rinnovamento dei prodotti è indispensabile. In questa occasione siamo dinanzi a due love brand che si contraddistinguono come piattaforme multicanali”, ha dichiarato Davide Mondo, amministratore delegato della concessionaria Mediamond.

“Donna Moderna e Tu Style continuano a esprimere grande vivacità tra i settimanali, con quasi 15 milioni di copie diffuse l’anno e oltre 5.000 pagine pubblicitarie, con una quota del 36% del mercato adv dei femminili di attualità. Il mercato ci sceglie per la nostra capacità di ingaggio e racconto sul target femminile, lo dimostrano i 210 progetti crossmediali realizzati dall’inizio dell’anno e i risultati del nuovo sistema di rilevazione Audiweb 2.0 che li premia con quasi 13 milioni di utenti nel mese di luglio”, ha concluso Mondo.

Sul versante della raccolta pubblicitaria il digitale è sempre più importante e rappresenta oggi più del 30% della raccolta complessiva di Donna Moderna e Tu Style, con 900 investitori presenti nell’ultimo anno sulle piattaforme multicanali dei due brand.

Da oggi Donna Moderna e Tu Style, sotto la direzione di Annalisa Monfreda, si rivolgeranno al pubblico con un approccio completamente nuovo, che attraverserà tutto l’ecosistema ad essi collegato, dalla carta al digitale fino alla comunicazione sui social.

“Donna Moderna da sempre è un giornale da leggere dalla prima all’ultima pagina per ricchezza di contenuti. A questa esperienza di lettura diamo ora una forma più distesa, un design che inviti all’ approfondimento. Una specie di oasi dal brusio in cui siamo immersi”, ha dichiarato il direttore Monfreda.

“Con Tu Style invece abbiamo costruito il magazine che ancora non c’era, dinamico e rinnovato, destinato a tutte coloro che si esprimono con i propri look e cercano ispirazioni praticabili. Il nuovo Tu Style spiccherà come un evidenziatore per fornire preziose lezioni di stile”, ha concluso il direttore Annalisa Monfreda.

Donna Moderna

Il nuovo Donna Moderna assume un’identità sempre più elegante, continuando ad essere immediato nella lettura. Con l’arrivo del fashion director Paola Salvatore, moda e bellezza acquistano più spazio, con servizi più ampi che valorizzano l’immagine.

Il magazine alterna oggi un mix di toni e lascia ancora più spazio alle firme che curano rubriche specifiche: Chiara Gamberale, Geppi Cucciari, l’estetista cinica Cristina Fogazzi, Michela Murgia.

Anche il mondo digital di Donna Moderna debutta con un completo rinnovamento grafico e di contenuti: un nuovo design elegante e sofisticato, con un equilibrato uso del bianco e di colori mirati a far esaltare l'apertura del sito in formato widescreen.

Anche in questo caso il concept punta deciso verso i temi beauty e fashion con contenuti più aspirazionali per le donne che anche in mobilità hanno poco tempo e cercano le tendenze più aggiornate, offrendo sempre più consigli sui temi bellezza e moda.

Con l’occasione vengono lanciati i nuovi format short video “Right/Wrong”, cosa fare e cosa evitare nel make-up di tutti i giorni, e “Beauty Shades”, tutte le sfumature per valorizzare al meglio ogni tipo di carnagione per completare la beauty&fashion experience a 360° su web mobile e sui social. In più le "DM quote”, citazioni e meme “funny e inspiring” adatte per i canali social.

Il rilancio di Donna Moderna è supportato da un’importante campagna di comunicazione ideata da Hunbranded sui canali tv, radio web e social, magazine del Gruppo Mondadori e quotidiani.

Tu Style

Il nuovo Tu Style - con una reach stimata di oltre 820.000 utenti unici - consiglia il proprio pubblico per una moda cool, fresca, intelligente, ma sempre con un’attenzione particolare al prezzo. La moda è il focus che contraddistingue questo magazine ma grande attenzione è posta su tendenze, stili, lifestyle e il denominatore comune è la “shopping attitude”.

Su Tu Style - la cui consulenza editoriale è affidata a Sabrina Barbieri - il cambiamento dell’immagine è evidente a partire dalla cover: la cornice ora è fluo, gli strilli sono più evidenti. Le tre sezioni del magazine - Up to date, stylish e social-avranno ognuna una copertina dedicata per impreziosire ancora di più il contenuto di ogni singola parte del giornale. Up to date include tutte le news che la lettrice sempre aggiornata e informata desidera. La sezione Stylish è per le donne appassionate di moda, donne in cerca di consigli e suggerimenti fashion. L'ultima parte del giornale, Social, è dedicata a colei che ama la mondanità e vuole restare sempre connessa, in questa sezione dunque sono concentrate tutte le notizie dedicate a lifestyle ed eventi.

La strategia social del nuovo Tu Style punta sull’uso di Instagram per la capacità che offre di veicolare in modo ideale - attraverso post e stories, con topic fashion e lifestyle - i progetti editoriali del brand che da oggi si propone come una “finestra sulle tendenze”.

In occasione di questo rilancio è stata inoltre sviluppata una iniziativa di engagement che prevede il coinvolgimento di 12 fashion influencer affini ai valori del magazine, di cui diventeranno ambassador. A loro si affiancheranno quattro content creator che ogni mese condivideranno e racconteranno il mondo di Tu Style a una community di 1 milione di follower.

La campagna per il rilancio di Tu Style è stata realizzata WM Content su radio, social e sui magazine del Gruppo Mondadori.