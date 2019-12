Monica Bellucci torna da Nicolas Lefebvre, baci affettuosi: è amore? FOTO

Monica Bellucci torna dall'ex fidanzato Nicolas Lefebvre: baci e abbracci

L'artista francese Nicholas Lefebvre, 37 anni, è stato l'unico uomo ad aver conquistato il cuore di Monica Bellucci dopo il divorzio da Vincent Cassel. La loro storia d'amore era finita la scorsa estate, ma ora la coppia è pronta a scrivere un nuovo capitolo: lo dimostrano le foto esclusive pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 18 dicembre.

Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre di nuovo insieme: è tornato l'amore? FOTO

L'attrice italiana e il barbuto e atletico artista francese sono stati fotografati mentre escono abbracciati dal ristorante “La Reserve” di Parigi. Nicolas ha anche baciato più volte Monica con affetto e insieme sono apparsi sorridenti e felici come i primi tempi della loro relazione. "Nella storia con Nicolas ci siamo fatti tanto bene a vicenda e quest’uomo mi ha insegnato tante cose", aveva detto la Bellucci la scorsa estate, quando aveva ufficializzato la rottura. "È una persona che ha una vera sensibilità artistica, ma il nostro volo insieme prosegue d'ora in poi su un'altra pista che è quella di un'amicizia per la vita". Ma stando alle immagini pubblicate da Chi, l'amicizia sembra aver preso di nuovo una piega molto romantica.