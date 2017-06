Monica Leofreddi lacrime d'addio in diretta Rai a 'Torto o Ragione'



"Evviva tutti quanti voi. Grazie per l’affetto con il quale ci avete sempre seguito. Grazie alla sede di Napoli che è stata in questi mesi la nostra seconda famiglia. Ho avuto la fortuna di lavorare in una squadra che non è solo di professionisti ma anche di grandi persone. Grazie, per quest’anno finisce qui", ha detto Monica Leofreddi congedandosi dal pubblico Rai del programma "Torto o Ragione". E la conduttrice non ha aputo trattenere le lacrime in diretta tv.



MONICA LEOFREDDI LACRIME IN DIRETTA TV E IL POST SU FACEBOOK: "GRAZIE RAI E ENDEMOL"



"Ancora un grazie. Alla Rai e a Endemol che mi hanno dato la possibilità di ricominciare dopo la scelta di fermarmi per qualche anno. Grazie ai Direttori, ai capistruttura, ai capi progetto che si sono avvicendati, ai produttori, a tutta la redazione che è la colonna vertebrale di ogni programma. Grazie alle giurie, ai figuranti, agli attori, agli ospiti, a tutti i reparti. Grazie a tutti, meno che a uno. Non faccio nomi perché dimenticherei qualcuno e perché privatamente ho già ringraziato tutti. Ci tengo a farvi vedere quanto lavoro, quante persone, quante storie , quanta fatica ma anche quanto divertimento c'è dietro ogni programma. Il conduttore entra nelle vostre casa grazie a tutta la squadra che c'è dietro, cerca di fare goal con la propria professionalità, serietà, passione e dedizione. Non sempre si segna il goal, ma questo programma prima condotto egregiamente da Veronica Maya e poi da me, qualunque sorte abbia non potrà mai essere definito un insuccesso!"