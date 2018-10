Montserrat Caballè è morta. Il mondo della lirica in lutto, addio alla diva

La soprano Montserrat Caballe' e' morta all'eta' di 85 anni all'ospedale di Sant Pau di Barcellona, secondo fonti ospedaliere. La soprano, la cui salute negli ultimi anni era molto delicata, era stato ricoverato dalla meta' dello scorso settembre per una condizione che aveva sofferto per qualche tempo. I funerali dell'artista, una figura di spicco dell'opera internazionale, si terranno lunedi' prossimo a mezzogiorno all'obitorio di Les Corts a Barcellona.

Lirica: Montserrat Caballe', l'ultima diva della musica

La soprano Montserrat Caballe' e' morta all'alba all'eta' di 85 anni presso l'ospedale Sant Pau di Barcellona, hanno riferito fonti ospedaliere. Era ricoverata da meta' settembre. I funerali saranno lunedi' a mezzogiorno al Tanatorio de les Corts, mentre la veglia sara' domenica dalle due del pomeriggio nello stesso centro, secondo fonti funebri. Caballe', che ha debuttato nel 1956 e si e' ritirata nel 2013, ha partecipato a piu' di 4.000 spettacoli in carriera ed e' stata una delle ultime grandi dive dell'opera. Ma come spiego' in un'intervista del 2014, Caballe' ha sempre respinto questa definizione: "Non mi considero una leggenda dell'opera, ne' l'ultima diva, come a volte i giornalisti scrivono. Ogni era ha le sue divisioni e nel mio caso l'unica cosa che ho fatto e' di fare bene il mio lavoro, nel miglior modo possibile, al piu' alto livello".

Montserrat Caballé morta. Cantò anche con Freddie Mercury

Nella sua lunga carriera, il soprano ha pubblicato anche la canzone “Barcelona” dove duettava con il frontman dei Queen Freddie Mercury nel 1987, il brano è stato utilizzato nuovamente durante le Olimpiadi di Barcellona del 1992, un anno dopo la morte di Mercury.

Montserrat Caballé morta,la chimica speciale con Pavarotti, Placido Domingo e Carreras - la carriera

Durante la sua carriera, Caballe' ha condiviso il palco con tutti i grandi artisti, anche se ha riconosciuto di avere una chimica speciale con tre di loro: Pavarotti, Placido Domingo e Carreras. "Quando Manon Lescaut cantava con Placido Domingo, che era meraviglioso, mi ha detto che ha scoperto un nuovo mondo che cantava con me e la stessa cosa e' successa a me. Con Jose' Carreras ho avuto una relazione molto speciale, siamo rimasti incantati ascoltandoci l'un l'altro. E Luciano Pavarotti era come un padre". Nel 2012, la cantante e' stata curata presso la clinica di Teknon per una frattura dell'omero destro, un infortunio che si e' verificato durante un viaggio in Russia cadendo a terra per un lieve ictus. Il ritiro dalla scene avvenne l'anno dopo. Nel dicembre 2015, patteggio' sei mesi di prigione per aver nascosto mezzo milione di euro al Tesoro nel 2010. Pena commutata in una multa da 240.000 euro. Caballe' ha ammesso che, nel 2010, aveva preso la residenza ad Andorra per pagare meno tasse anche se viveva, in effetti, a Barcellona. Lascio' definitivamente il palcoscenico nel 2013.