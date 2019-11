Morgan al Dry Milano per la serata musicale 'Ipsemixit'

AL DRY MILANO MORGAN OSPITE DELLA QUARTA SERATA “IPSEMIXIT”

Il cantautore più chiacchierato della scena musicale italiana arriva al locale di Viale Vittorio Veneto, 28 giovedì 14 novembre per l’appuntamento più cool della nightlife meneghina. In consolle al suo fianco Angelica Schiatti e Danysol.

Milano, 12 novembre 2019 – Uno dei massimi protagonisti della scena musicale italiana, Morgan arriva al Dry Milano di Viale Vittorio Veneto per il quarto appuntamento con “IpseMixit”. Dopo il successo della serata che ha visto protagonisti Valentina Pegorer, Vittoria Hyde e Francesco Quarna, questa volta spetterà al fondatore dei Bluvertigo far scatenare il pubblico.

Ormai serata immancabile per tutti i socialite milanesi, “IpseMixit” torna giovedì prossimo, 14 novembre, a partire dalle ore 22.00 , al Dry Milano di Viale Vittorio Veneto, ospitando una tavola rotonda con grandi nomi della musica. Insieme a Morgan e alla cantautrice Angelica Schiatti, salirà per la prima volta in consolle Danysol, co-ideatrice del progetto “IpseMixit”, che attraverso queste serata sta lavorando per dare un taglio più entertaining con lo scopo di arricchire ulteriormente l’offerta della storica insegna che, sotto la supervisione dello chef stellato Andrea Berton, ha inventato nel 2013 il binomio “pizza & cocktail”, continuando a essere ancora oggi un punto di riferimento nel settore food & drink “made in Italy”.

Dopo aver visto vari personaggi della moda e dello spettacolo alternarsi in consolle, in occasione della quarta puntata la musica sarà protagonista indiscussa della serata. Ecco quindi che giovedì 14 novembre Morgan, Angelica Schiatti e Danysol avranno il compito di far scatenare gli ospiti del Dry Milano dando vita a una vera e propria festa in cui pubblico e dj si divertono insieme, senza regole, in un mix di proposte a volte inedite per un djset, altre volte classiche, ma inattese.

Marco Castoldi, in arte Morgan, non ha di certo bisogno di presentazioni. Cantautore, polistrumentista, compositore e personaggio televisivo italiano, nonchè fondatore dei Bluvertigo accompagnerà gli ospiti in un vero e proprio viaggio all’interno del suo panorama musicale.

Ad Angelica, al secolo Angelica Schiatti spetterà invece il compito di introdurre la serata. Cantautrice originaria di Monza, si fa conoscere al grande pubblico come leader dei Santa Margaret, band con la quale ha registrato un disco, due colonne sonore, suonato al primo maggio di Roma, fatto un tour di due anni, raggiunto la finale del Premio Tenco per la categoria miglior opera prima, suonato in Piazza Duomo per Ema’s prima dei Duran Duran e vinto gli Mtv Awards New Generation.

Amante dei colori pastello, dei suoni leggeri e della pellicola vintage che applicherebbe volentieri anche alla retina dei suoi occhi, Angelica è pronta a capitalizzare l'esperienza di questi ultimi due anni in un' avventura solista.

L’appuntamento con “IpseMixit” al Dry Milano di Viale Vittorio Veneto promette di confermarsi una serata all’insegna dei colpi di scena, un djset che potrebbe trasformarsi in un live. Vietato mancare!

Un locale unico per un’accoppiata insolita: Pizze & Cocktail. Due anime a cui corrispondono due distinte aree fisiche – il cocktail bar e la pizzeria – che interagiscono tra loro all’insegna della condivisione, in un luogo che si caratterizza per la sua forte impronta contemporanea, accessibile, di alta qualità, dall’ambiente moderno e di design.

Questa è la formula di Dry Milano ( www.drymilano.it ). Dry come “secco”, perfetto per un cocktail bar. Oppure “asciutto”, ridotto all’osso, alle qualità fondamentali e, quindi, l’ideale per un essenziale italiano come la pizza.

La prima insegna apre nel 2013 in Via Solferino e si posiziona in poco tempo come uno dei luoghi “cult” della movida milanese. Progettato dallo studio Vudafieri Saverino Partners a partire da una base industriale grezza con arredi e pezzi semplici, ma scintillanti, sia vintage che nuovi, è oggi un punto di ritrovo per un pubblico italiano e internazionale grazie anche a un’offerta eccellente di food & beverage – comprendente la pluripremiata pizza, il finger food, la mixology - sotto la direzione dello chef stellato Andrea Berton.

Sull’onda del successo, nel 2017 in viale Vittorio Veneto è stato aperto un nuovo locale, che rappresenta l’espansione del primo progetto di via Solferino in tutti gli ambiti, dal design al menù, ed è aperto anche a pranzo.

Qui, dove il tempo sembra fermarsi, Dry Milano risponde alle esigenze del cliente, dal business lunch agli eventi privati e aziendali, per terminare con l’aperitivo e la cena sfiziosa, rappresentando il luogo perfetto in cui sentirsi a casa e lasciarsi accompagnare in un universo di gusti e sapori.

Dry Milano ha firmato di recente ”Elixir”, un gin in edizione limitata prodotto da Cillario & Marazzi Spirits Co., una distilleria artigianale specializzata nella produzione di distillati e infusi di alta qualità. “Elixir”, che può essere degustato in esclusiva nei locali di via Solferino e viale Vittorio Veneto, consta di un mix di 19 botaniche di cui ben 9 con spiccate proprietà antiossidanti. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Gianluca Perrelli (alias GINluca - @50shadesofgin), che ha curato personalmente la selezione delle botaniche con il supporto del master distiller Attilio Cillario.