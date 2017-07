Morta Solvi Stubing, celebre per lo spot "Chiamami Peroni sarò la tua birra"

Morta Solvi Stubing, celebre per lo spot "Chiamami Peroni sarò la tua birra" - Dalla Germania dell'Est al cinema e Playboy



Solvi Stubing si è spenta a Roma nella casa in cui viveva da tanti anni. Aveva 76 anni, era nata a Berlino il 19 gennaio del 1941 in un quartiere poi passato sotto il controllo della Germania Est. Solvi raggiunse la popolarita' in Italia come attrice in una serie di film di cassetta a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta. Dopo due film girati negli anni ottanta (Liebeskonzil, 1982, e Delitti, 1987) interpretò nel 2006 Il punto rosso. Solvi Stubing era un sex symbol in quegli anni e realizzò anche servizi su Playman e Playboy.



Solvi Stubing morta. Non solo lo spot "Chiamami Peroni sarò la tua birra" - La carriera politica



Solvi Stubing però decise di lasciare il cinema per la carriera politica: diventò membro della Commissione delle donne europee negli anni in cuiBettino Craxi era presidente del Consiglio. Nel maggio 2004 Solvi Stubing è stata candidata al Parlamento europeo nelle liste di Alleanza Nazionale.



Solvi Stubing morta. Non solo lo spot "Chiamami Peroni sarò la tua birra" - Solvi imprenditrice



Solvi Stubing attrice, modella, politico e anche imprenditrice: aveva una una quota dell'Isvema, un'azienda di produzione che tra l'altro realizza rotocalchi filmati quali Ciak si gira, Cinerama, Cinemondo, Cinema mio, Cinerubrica.



Solvi Stubing, i funerali



I funerali di Solvi Stubing saranno martedì 4 luglio a Roma, nella chiesa di Piazza dei Giochi Delfici.