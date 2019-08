Mostra del Cinema di Venezia, Pedro Almodovar celebrato all’hotel Danieli

Hotel Danieli, a Luxury Collection Hotel, Venice, The St. Regis Venice, e JW Marriott Venice Resort & Spa celebrano il famoso regista spagnolo premio Oscar Pedro Almodovar, che riceverà nel corso della Mostra del Cinema il Leone d’Oro alla Carriera, in una esclusiva serata dal titolo "All about Mujeres", ideata in collaborazione con la rivista di cinema statunintense Variety. La serata, giunta alla sua undicesima edizione, a cui presenzierà la presidente della Giuria di Venezia 76 Lucrecia Martel, regista argentina da sempre amica di Almodovar, vuole celebrare le figure femminili del cinema del regista spagnolo. Almodovar è stato infatti definito come il "regista delle donne" per eccellenza della nostra epoca. Donne forti e fragili allo stesso tempo, femmes fatales e casalinghe “sull’orlo di una crisi di nervi”, come il famoso film del 1988, ma anche bugiarde, protette dalle loro maschere di allegria e seduzione. Eccentriche, esuberanti e prorompenti esse popolano un universo narrativo fatto di identità cangianti e sessualità fluida, in cui donne non solo si nasce, ma si diventa. Ai più celebri film del regista spagnolo sono dedicate le proposte gourmet degli chef dei tre alberghi veneziani. L’Executive Chef Alberto Fol dell’Hotel Danieli, a Luxury Collection Hotel, Venice si ispira alla celebre pellicola “Volver” riproponendo le polpette di Raimunda, polpette di manzo e chorizo con una zuppetta di peperoni arrostiti e un Gazpacho di pomodoro datterino giallo con formaggio Manchego e briciole di cipolla caramellata, piatto della cucina regionale della Mancha di cui sono originarie le sorelle protagoniste del film. Ispirandosi invece a “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, presentato proprio a Venezia, la Chef Nadia Frisina alla guida della proposta culinaria del nuovo The St. Regis Venice, sarà in prima linea in una live cooking station dove servirà pescado Mojo Rojo e Pulpo tinto. Infine dal JW Marriott Venice Resort & Spa uniranno le forze lo Chef Dario Parascandolo e Chef Fabio Trabocchi del Fiola at Dopolavoro Venezia per un menù che si rifà al celebre capolavoro “Tutto su mia madre”, a base di piatti sorprendenti come il Baccalà Travestito e la Paella Impostor. I cocktail della serata sono invece ispirati alle pellicole di Lucrecia Martel che ha debuttato nel 2001 con il film “La ciénaga”, pellicola reinterpretata dal barman Facundo Gallegos di The St. Regis Venice con il cocktail Laguna Roja, una rivisitazione in chiave argentina del classico Negroni a base di Mate e infuso di Gin. The St. Regis Venice propone anche il cocktail Santa Maria Bloody Mary, signature cocktail del brand St.Regis, rivisitato in chiave moderna e dedicato all’uva veneta. L’Hotel Danieli, a Luxury Collection Hotel, Venice con il suo bartender Roberto Naccari celebra invece il lungometraggio “Zama” tramite il cocktail Don Diego Chimarrao, infuso a freddo di frutti di bosco e zenzero, che prende ispirazione da Don Diego, protagonista del film, e dal Chimarrao, tipica bevanda sudamericana; JW Marriott Venice Resort & Spa omaggia “La mujer sin cabeza”, grande successo della regista argentina Lucrecia Martel, con i cocktail creati dal barman Lorenzo Romano dell’albergo: Septimo Capitulo a base di Gin, Campari, Martini bianco e sciroppo di zenzero ed il cocktail Cabeza, dedicato alla protagonista del film Maria Onetto – un cocktail di colore scuro proprio a simbolizzare la sua oscurità mentale, a base di Fernet Branca, sciroppo di Earl Grey, scorze di limone e top di Chinotto. Nel corso della serata gli ospiti dell’esclusivo party di preapertura potranno condividere gli scatti realizzati allo speciale selfie corner sui social con l’hashtag #allaboutmujeres, entrando di diritto nella storia di un evento diventato ormai un appuntamento fisso durante la kermesse cinematografica veneziana. Tra gli sponsor della serata: Cantine Ferrari, Grey Goose Vodka, La Dogaressa Flowers, Masi e Mastercard, T Fondaco dei Tedeschi by DFS.