Msc Crociere lancia il nuovo show di Cirque Du Soleil at Sea a bordo

Msc crociere eventi 2018: due nuovi show di Cirque du Soleil at Sea per gli ospiti di MSC Bellissima

MSC Crociere ha svelato oggi i dettagli dei prossimi due nuovi show di Cirque du Soleil at Sea creati appositamente per gli ospiti di MSC Bellissima. Questi spettacoli mozzafiato, dal titolo “SYMA” – Sail beyond Imagination e “VARÉLIA” – Love in Full Colour saranno disponibili solo a bordo della nave di ultima generazione attesa al “Varo” nel marzo 2019.

Quella tra MSC e Cirque du Soleil è una partnership di lunga durata, iniziata nel 2013 con lo scopo di portare ai più alti livelli l’intrattenimento di bordo. È comprensiva di ben otto spettacoli originali, disponibili solo per i crocieristi della generazione Meraviglia (le 4 nuove avveniristiche navi in servizio tra il 2017 e l’autunno del 2020). MSC Meraviglia è stata la prima ad ospitare il nuovo concept d’intrattenimento firmato Cirque du Soleil at Sea, con il lancio di VIAGGIO e SONOR lo scorso giugno. A marzo 2019 sarà la volta di MSC Bellissima; poi MSC Grandiosa (sul mercato dal novembre del prossimo anno) e infine MSC Virtuosa (che verrà presentata nell’ottobre del 2020).

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Crociere, ha commentato, “La partnership con Cirque du Soleil è davvero speciale. Creando Cirque du Soleil at Sea abbiamo voluto offrire agli ospiti il meglio dell’intrattenimento live a bordo e - soprattutto - regalare loro un’esperienza non fruibile altrove. In qualità di Compagnia a conduzione familiare, le nostre collaborazioni si fondano su forti valori frutto di visioni condivise: si tratta di collaborazioni reali, dall’inizio alla fine. Con Cirque du Soleil at Sea abbiamo voluto apportare ulteriori innovazioni all’offerta entertainment, iniziando dalla costruzione di uno spazio apposito all’avanguardia per arrivare allo sviluppo creativo degli spettacoli, curando ogni fase del progetto, dal concept originario fino alla presentazione al pubblico”.

Yasmine Khalil, Chief Executive Producer, Cirque du Soleil & President, 45 DEGREES ha affermato: “Siamo elettrizzati all’idea di imbarcarci sulla nostra seconda nave MSC. Non avremmo potuto desiderare nulla di meglio di questa partnership; inoltre, grazie al teatro Carousel Lounge, progettato appositamente per noi, il nostro team potrà dare libero sfogo alla propria creatività e continuare ad alzare il livello della proposta di intrattenimento a bordo. Sulle orme di VIAGGIO e SONOR, i nostri primi spettacoli per MSC Meraviglia, Cirque du Soleil continua a reinventarsi attraverso un’esperienza intimistica con due nuovi show pensati in esclusiva per MSC Bellissima. Non vediamo l’ora di svelarvi i dettagli”.

Msc Crociere 2018 eventi a bordo: 2 show originali per sorprendere gli ospiti di Msc Bellissima

Vago ha continuato: “E’ davvero incredibile come siamo riusciti a sviluppare otto originalissimi spettacoli, due per ciascuna delle quattro navi di Classe Meraviglia. Ogni elemento di questi show è unico: dal concept, alla trama, ai personaggi, ai costumi, al make-up, alla musica, alla scenografia e agli effetti sonori. Non ci sono eguali nel settore: perciò i crocieristi potranno godere di queste proposte solo a bordo delle unità di generazione Meraviglia”.

SYMA – Sail beyond Imagination – conduce lo spettatore in un epico viaggio a fianco di un giovane marinaio. Durante la sua avventurosa spedizione, il protagonista della storia affronta gli elementi naturali, si immerge in acque agitate e scopre l’isola misteriosa dei suoi sogni, popolata da creature surreali e variopinte. Noi tutti abbiamo un’isola dei sogni. Quindi… perchè attendere? SYMA vi aspetta. Immagini immersive e coinvolgenti, una scenografia originale, luci psichedeliche e numeri acrobatici fanno di SYMA uno show imperdibile.

VARÉLIA – Love in Full Colour dà un tocco futuristico ad una fiaba tradizionale medievale. La trama segue l’arduo corso di un corteggiamento non convenzionale tra una principessa dalla pelle viola ed un affascinante cavaliere cieco. La passione tra i due è osteggiata da un villano che, all’apice della follia, rapisce la donna. Ma, con l’aiuto degli amici, il giovane e coraggioso eroe riesce ad elaborare un piano per liberare l’amata. Gustatevi i numeri acrobatici, lo spettacolo di luci laser e la scenografia unica di questa futuristica fiaba medievale.





Msc Crociere 2018: uno spazio all’avanguardia

Carousel Lounge è uno spazio appositamente creato per ospitare oltre 400 persone a ogni show, ed è stato progettato sia per venire incontro alle necessità degli artisti di Cirque du Soleil at Sea, sia per regalare al pubblico un’atmosfera immersiva e intima, permettendo un contatto più stretto con i performer. Con un investimento di 20 milioni di euro, lo spazio è dotato di una tecnologia all’avanguardia e ultramoderna. Il palco, che ruota a 360°, si trova al centro del teatro, ed è circondato da poltrone per ottimizzare al massimo la visuale.

Inoltre, la mobilità del palcoscenico centrale permette a chi assiste di osservare l’azione da diverse angolazioni. Un altro elemento importante è lo schermo a LED di 40 metri; Cirque du Soleil è rinomato per le incredibili acrobazie aeree dei suoi artisti, e queste strutture speciali sono state progettate proprio per permettere loro di esibirsi al meglio. Gli show a bordo di MSC Bellissima non mancheranno di tutte queste caratteristiche fuori dal comune.

Posizionata a poppa, sul Ponte 7, Carousel Lounge regala inoltre una splendida vista panoramica sul mare. Gli ospiti ne potranno godere mentre cenano o sorseggiano un cocktail attendendo l’inizio dello show.

Msc Bellissima di Msc Crociere: gli ultimi preparativi

Il cast dei nuovi spettacoli è già stato selezionato, e dopo il training presso il quartier generale del Cirque du Soleil a Montreal (Canada), il team partirà presto per imbarcarsi su MSC Bellissima, dove inizieranno i lavori per i preparativi finali. Tutti gli artisti sono stati accuratamente selezionati per soddisfare esigenze specifiche interne ai due spettacoli: i performer sono stati scelti in base alla bravura e alla capacità di rispondere agli standard richiesti ai membri del Cirque.