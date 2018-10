Mtv Ema 2018: Nicki Minaj, Halsey e... Ecco le prime performer

MTV ha svelato i primi artisti, tre ragazze molto toste, che guideranno la lineup degli “MTV EMA 2018”: la superstar mondiale Nicki Minaj, la stella multi-platino Halsey e la rivelazione spagnola Rosalía sono le prime performer annunciate per l’evento che celebrerà la musica globale in diretta dal Bilbao Exhibition Centre, in Spagna, domenica 4 novembre. In Italia gli MTV EMA 2018 sarà in onda in diretta su MTV (solo su Sky canale 130) dalle ore 20.00 con il red carpet, alle 21.00 con il main show.

MTV ha anche annunciato i primi presenter della grande serata che saliranno sul palco a consegnare gli ambiti award: gli attori Michael Peña e Diego Luna dal nuovo crime drama in arrivo su Netflix “Narcos: Mexico”.

Nicki Minaj quest’anno ritorna sul palco degli EMA con due nomination, “Best Hip Hop” e “Best Look”, dopo aver presentato l’edizione del 2014 a Glasgow. Halsey e Rosalía, invece, fanno il loro debutto agli EMA, con Rosalía che ha ottenuto una nomination per “Best Spanish Act”.

L’indiscussa regina dell’hip hop, Nicki Minaj, ha pubblicato il suo quarto attesissimo album, già disco di platino, “Queen” ad agosto, dopo quattro anni dall’ultimo disco in studio, che include i singoli di successo “Barbie Tingz”, “Chun-Li” e “Bed” featuring Ariana Grande.

L’annuncio della performance agli EMA di Halsey segue l’uscita del suo nuovo singolo “Without Me”, il primo nuovo lavoro da solista dopo l’album del 2017, disco di platino, hopeless fountain kingdom. Il tour mondiale di Halsey si è recentemente concluso con due spettacoli sold-out a Londra.

La performance agli EMA di Rosalía arriva sulla scia del nuovo album dell’artista nominata ai Latin Grammy, El Mal Querer. Il video per il suo primo singolo estratto dall’album, “Malamente”, ha totalizzato 20 milioni di visualizzazioni in soli tre mesi.

Gli artisti in nomination per il Best Italian Act sono Annalisa, Calcutta, Ghali, Liberato, Shade.

Altri performer e presenter verranno annunciati prossimamente.

Sponsor ufficiale degli “MTV EMAs 2018” è il film Overlord e, solo per l’Italia, anche Saikebon.

RDS 100% Grandi Successi è Radio Partner per l’Italia.

Le votazioni sono aperte sul sito mtvema.com fino alle 23.59 del 3 novembre.

