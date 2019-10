MTV EMAS 2019, A LIAM GALLAGHER VERRA' CONSEGNATO IL PRIMO “ROCK ICON AWARD”

NEW YORK/SEVILLE—OCT. 30, 2019—MTV onorerà la megastar Liam Gallagher con il primo “Rock Icon Award” ai prossimi “MTV EMAs 2019,” che saranno in diretta da Siviglia domenica 3 novembre.

In Italia, in onda su MTV (canale Sky 130) e in streaming su NOW TV dalle ore 21.00.

Per rendere omaggio a questa occasione così speciale, Liam Gallagher si esibirà con un brano storico del repertorio degli Oasis ed uno tratto dal suo ultimo ed acclamatissimo album da solista “Why Me? Why Not.”

“E’ fuori dubbio che Liam Gallagher sia uno degli artisti rock più influenti e di grande successo a livello globale dei nostri tempi” afferma Bruce Gillmer, Global Head of Music and Talent, Viacom e co-brand head, MTV International. “La ricca storia musicale di Liam, sia con la band degli Oasis che come solista, ci ha suggerito di creare per la prima volta il ‘Rock Icon Award’. E’ indiscutibile il fatto che Liam abbia lasciato un segno indelebile nella scena rock e che ancora continui a creare canzoni che ispireranno molte generazioni a venire.”

Liam Gallagher, il più iconico frontman della sua generazione e voce di una serie di hit degli Oasis che hanno definito un’intera epoca, è tornato alla grande nel 2017 con l’album solista As You Were. L’album è andato subito in vetta alle classifiche inglesi, con oltre 100.000 copie vendute nella prima settimana, ed ha mantenuto la posizione nella Top 40 per oltre sei mesi. Nei mesi successivi, Gallagher ha ottenuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti in tutto il mondo tra cui il “Rock 'n' Roll Star of the Year” ai Men of the Year Awards di GQ, il “Godlike Genius Award” ai NME Awards, l’“Icon Award” e il “Best Live Act” ai Q Awards. In America, Vogue Magazine ha definito Gallagher “il più grande cantante rock-and-roll di una generazione”. Gallagher ha da poco pubblicato il suo secondo album Why Me? Why Not., che ha subito segnato un altro debutto direttamente al #1 in UK. Rolling Stone lo ha definito “Un grande nuovo album – Why Me? Why Not. – con tutti i numeri”. Attualmente in tour mondiale, con date come supporter degli Who e due concerti da 20.000 persone alla O2 Arena a Londra, Liam Gallagher tornerà anche negli Stati Uniti con il suo tour nel 2020.

Amazon Music è sponsor degli MTV Emas 2019.

Il brand Wacko’s del gruppo San Carlo, è il local partner per l’Italia degli Mtv Emas 2019. e ha lanciato una competition rivolta ai propri consumatori per vincere un weekend a Siviglia con volo e accomodation oltre all’esclusivo accesso Vip allo show e all’aftershow per vivere un’esperienza indimenticabile. Tutte le info su www.wackos.it.

RDS 100% Grandi Successi è Radio Partner degli MTV EMA 2019 ha messo a disposizione dei suoi ascoltatori viaggi a Siviglia e biglietti per gli MTV EMA oltre al merchandising ufficiale; per dettagli visitare il sito www.rds.it.

Sponsor del Red Carpet Show è il film in uscita “Charlie’s Angels”.

I fan possono seguire gli account ufficiali dello show su Instagram, Snapchat, Twitter e Facebook e commentare usando #MTVEMA, e su www.mtv.it per essere sempre aggiornati.

Per materiali e informazioni stampa vai su press.mtvema.com.