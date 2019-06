Nadia Toffa: dopo l’appello disperato un lungo silenzio-Nadia Toffa news oggi

Nadia Toffa, appello disperato e poi un lungo silenzio-Nadia Toffa news

Nadia Toffa fa nuovamente preoccupare i fan. Dopo aver pubblicato un post appello, è calato nuovamente il silenzio. La conduttrice de Le Iene combatte da tempo contro un tumore, ma negli ultimi mesi la terapia la sta debilitando notevolmente. A causa delle sue condizioni di salute, la Iena ha dovuto rinunciare alla conduzione di alcune puntate del programma di Italia 1 ed è sempre più assente sui social.

Nadia Toffa oggi: nuovo preoccupante silenzio-Nadia Toffa news

La conduttrice ha abituato i fan a continui aggiornamenti sul suo stato di salute e sulle sue terapie. Negli ultimi mesi però è spesso assente sui social ed appare strana. La Toffa ha bisogno di molto riposo, come hanno di recente confermato i suoi colleghi.

Nadia Toffa tumore: fan preoccupati per l’assenza su instagram-Nadia Toffa news salute

L’ultimo post di Nadia Toffa su instagram risale all’11 di giugno, data in cui la conduttrice ha pubblicato un video appello per Don Maurizio, un prete che lotta da anni contro la mafia nell’ambito dei rifiuti.

“Vi prego diamo una mano a Don Maurizio, sempre in prima fila contro quelle mafie che avvelenano la nostra terra, la nostra aria, il nostro cibo... non lasciamolo da solo, perché Don Maurizio questa battaglia la combatte anche per noi, non dimentichiamolo e non lasciamolo da solo. Vi prego”, scrive Nadia nella descrizione del post.

Nadia Toffa oggi: negli ultimi post appare molto stanca-Nadia Toffa news

Il prolungato silenzio di Nadia Toffa sta preoccupando molto i fan che la sostengono e fanno il tifo per lei. Nelle ultime immagini pubblicate su Instagram la conduttrice appare molto stanca, ma sempre sorridente. Non smette mai di combattere.