Nadia Toffa cancro: "Noi malati siamo dei guerrieri, trattatemi come sempre"

Iere, torna Nadia Toffa e rivela 'ho avuto un cancro'

"Sono molto emozionata. Non è facile. Allora... ho avuto un cancro". Nadia Toffa torna alla conduzione delle Iene e legge gli appunti "a mano, come si faceva a scuola" per raccontare la sua battaglia di "questi due mesi": "Mi sono curata, ho fatto la chemioterapia e la radioterapia, dopo l'operazione per togliere il cento per cento, preventive perche' ci poteva essere una piccola cellula rimasta che la Tac non vedeva".

Nadia Toffa: "Ho avuto un cancro, porto la parrucca, non bisogna vergognarsi"

"Adesso ve ne posso parlare. Si possono fare le corna a quest'ora no?", scherza dallo studio Mediaset per specificare che "è tutto finito, il 6 febbraio ho finito la radio e la chemio". "Non lo sapeva nessuno, anche su consiglio medici. Ho affrontato questa cosa con tutta l'energia e la positivita' che ho per curarmi. Ora e' arrivato il momento di poter condividere, visto che ho ricevuto tanto affetto da voi. E non mi devo vergognare di nulla", spiega Nadia Toffa che non viene meno al suo sorriso e al suo look. Anche quando assicura che "sto benissimo e non mi vergogno neanche di questa, che - dice indicando il suo abituale caschetto biondo - e' una parrucca".

Poi un appello a tutti: "Vi chiedo normalità continuate a prendermi in giro. Se mi incontrate per strada comportatevi come prima, ditemi le stesse cose che mi dicevate prima. Non trattateci da persone malate, siamo dei guerrieri. Chi combatte contro il cancro è un figo pazzesco".

E ancora, un messaggio rivolto anche agli abitanti della Terra dei Fuochi o quelli di Taranto: "Ora posso dire che mi sento come voi". Infine, un messaggio importante. Nadia spesso in questi anni ha fatto servizi e inchieste su "medici farlocchi", su "showgirl che consigliavano pomate e altre cose per curare il cancro". Bene "Da dal profondo del cuore dico a tutti che le uniche cure per curare il cancro sono la chemio e la radio".

Nadia Toffa: "Le Iene? Mai avuto paura di morire"

“Io non ho paura di niente e ho scoperto che non ho paura neppure di morire”. Nadia Toffa, conduttrice e inviata de ‘Le Iene’, aveva detto così in un’intervista esclusiva, andata in onda sabato 13 gennaio a Verissimo, dopo il malore che il 2 dicembre scorso ha fatto temere per la sua vita.

Le Iene, Nadia Toffa: "Sto benissimo, ho avuto solo paura per i miei genitori, le mie sorelle, i miei amici"

Ai microfoni del talk show Nadia Toffa confida: “Ho avuto solo paura per i miei genitori, le mie sorelle, i miei amici perché non erano pronti a perdermi. I miei genitori in rianimazione cercavano di darmi sicurezza, di tranquillizzarmi, ma io capivo che erano preoccupatissimi”.

A Silvia Toffanin, che le chiedeva come stesse adesso, la conduttrice de Le Iene Nadia Toffa aveva risposto: “Sto benissimo, meglio di prima, perché queste cose servono a far rivalutare la vita. Un evento all’apparenza brutto, (i giornali hanno scritto che stavo addirittura morendo), invece, mi ha fatto scorrere ancora di più la vita nelle vene”.

Le Iene, Nadia Toffa: "Mai rischiato di morire"

Nadia Toffa chiarisce anche la portata esatta di quello che le è successo, dichiarando “Non ho mai rischiato di morire, ma finché sei lì in rianimazione e non fanno tutti gli accertamenti, non lo sai. Su suggerimento di un mio collega ho anche pregato, ripetendo le preghiere che sapevo e mi sono ricordata”. La conduttrice de Le Iene, Nadia Toffa, è stata letteralmente travolta dai messaggi e dalle dimostrazioni d’affetto da parte dei giornali, sui social, dai colleghi del mondo dello spettacolo e dell’informazione e dalla gente comune. A tal proposito confessa: “Mi sento un po’ in colpa perché ho fatto preoccupare tanta gente. Mi sono commossa per i messaggi e le dimostrazioni d’affetto sui social. La gente ha pregato per me e questo mi ha stupita”.

Nadia Toffa torna a Le Iene l'11 febbraio

Infine, a tutti i fan che aspettano il ritorno della conduttrice in tv, Nadia Toffa annuncia: “Torno in diretta a Le Iene dall’11 febbraio. Non vedo l’ora di rivedere tutti”.