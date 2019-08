Nadia Toffa come sta, le condizioni: parla una persona vicina-NADIA TOFFA NEWS

Nadia Toffa come sta? Arriva l’aggiornamento dopo oltre un mese di silenzio-NADIA TOFFA NEWS

Nadia Toffa è assente dai social da oltre un mese. L’ultimo post pubblicato dalla conduttrice risale al 1 luglio 2019. Da quel giorno i fan non hanno più ricevuto notizie sulle condizioni di salute della Toffa, preoccupandosi sempre di più a causa del silenzio. Ora è finalmente arrivato un aggiornamento.

Nadia Toffa come sta? Il commento di una persona vicina a Mediaset-NADIA TOFFA NEWS

Il silenzio di Nadia Toffa su Instagram ha portato i fan ha scrivere migliaia di commenti. Sono tanti i messaggi di conforto e vicinanza. Alcuni followers ritengono che la conduttrice si stia riposando, altri pensano che le sue condizioni siano peggiorate.

Tutti vorrebbero avere aggiornamenti sul suo stato di salute ed ora ne è arrivato uno da parte di una persona vicina a Mediaset.

Nadia Toffa come sta: “Vorrebbe rispondere ma non ce la fa”-NADIA TOFFA NEWS

Una persona che scrive di “essere sempre in Mediaset” fa sapere che “Nadia Toffa vorrebbe rispondere ma non ce la fa”. Ecco il messaggio integrale: “Volete fare qualcosa per Nadia? Rispettate il suo silenzio e aspettate notizie. Scrivere sempre le stesse cose non aiuta Nadia ma la mortifica perché vorrebbe rispondere ma non ce la fa”.

Nadia Toffa come sta: aggiornamento sulle condizioni di salute-NADIA TOFFA NEWS

Le condizioni di salute di Nadia Toffa preoccupano da tempo il pubblico che la segue e la ama. La conduttrice non ha partecipato all’ultima puntata de Le Iene perché aveva bisogno di riposarsi a causa delle terapie sempre più forti, come avevano spiegato i suoi colleghi. La Toffa ha poi iniziato ad assentarsi sempre più sui social, fino all’ultimo silenzio che dura da più di un mese.

