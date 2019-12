Nadia Toffa, il profilo Twitter chiude: "Lasciate i ricordi"..NADIA TOFFA NEWS

Nadia Toffa, il profilo Twitter viene chiuso: i fan non lo accettano

"Nadia nella sua vita si è sempre battuta per far sentire la voce di chi non viene ascoltato, per portare alla luce questioni lasciate ai margini e per dare un aiuto concreto. Con questi stessi valori diamo vita alla fondazione" ha dichiarato la mamma di Nadia Toffa, Margherita Rebuffoni, il giorno della presentazione della Fondazione in memoria della conduttrice bresciana.

A distanza di poche ore dall’evento però un annuncio ha spiazzato i fan. "Con la presentazione ufficiale della Fondazione Nadia Toffa il profilo Twitter verrà chiuso. Gli unici canali ufficiali per seguire le attività della fondazione saranno Facebook e Instagram. Un abbraccio a tutti". Con questo messaggio i familiari hanno annunciato la chiusura del profilo Twitter della amatissima conduttrice bresciana. La notizia non è stata ben accolta.

Nadia Toffa, i fan non vogliono la chiusura del profilo Twitter: “Laciate i tweet di Nadia come ricordo”

Molti fan considerano oggi il profilo Twitter di Nadia, ricco dei pensieri che la conduttrice era solita condividere, come luogo di ricordi. “Tutti i ricordi dove finiranno?” chiede un utente. “Qui abbiamo tutti i suoi ricordi perché deve essere chiuso?!!” scrive Anny. “Non è giusto, non fatelo...anche Twitter ha i ricordi di Nadia ed è giusto che rimangano qui” commenta un altro, seguito da Danio che scrive: “Così ci mancherà il doppio. Nadia vive ancora in questi pensieri che aveva scritto .. in tutti coloro che interagivano con lei qui .. i suoi pensieri uguali ai nostri .. quando rileggo i suoi Twitter è come se lei stesse ancora fra noi ... se potete non fatelo ..Ciao Nadia". “Per favore non chiudetelo lasciate come ricordo di Nadia i suoi tweet in modo da poterli leggere e rileggere” chiede un altro utente.