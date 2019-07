Nadia Toffa, le condizioni preoccupano:come sta? Assente da un mese-Toffa news

Nadia Toffa come sta? Continua la lunga assenza su Instagram-NADIA TOFFA NEWS

Nadia Toffa non appare più su Instagram da quasi un mese. L’ultimo post della conduttrice de Le iene risale infatti al primo luglio. Il lungo silenzio sta preoccupando sempre di più i fan, abituati a continui aggiornamenti sulla malattia. Nadia Toffa ha infatti sempre condiviso con i suoi numerosi followers, ora 2 milioni, aggiornamenti sulle sue condizioni di salute e sui suoi impegni, terapie comprese.

Nadia Toffa, le sue condizioni potrebbero essere peggiorate: terapie sempre più forti

L’amatissima Iena combatte da anni contro un tumore al cervello, sottoponendosi a continue cure. Le terapie sono diventate negli ultimi mesi più forti e debilitanti, come rivelato dai suoi colleghi durante una puntata de Le Iene, in cui la conduttrice era assente. Nadia Toffa non si è mai arresa e ha sempre dimostrato di voler combattere, mostrandosi sempre con il sorriso.

Il lungo silenzio però sta facendo preoccupare i fan che iniziano a farsi domande sulle sue reali condizioni.

Nadia Toffa assente su Instagram da un mese: non è la prima volta, ma ora il silenzio è davvero lungo

Non è la prima volta che Nadia Toffa scompare dai social. La conduttrice negli ultimi mesi ha smesso di postare con regolarità, assentandosi per una o due settimane su Instagram.

Questa volta però il silenzio è davvero lungo e nessuno ha informazioni. In commento all’ultimo post pubblicato dalla Toffa si leggono numerose parole di sostegno da parte dei followers. Sono in molti a sperare che Nadia, dopo questa lunga assenza, torni più sorridente di prima.

Nadia Toffa è strana: fan preoccupati, "sembra ubriaca"

Nadia Toffa assente a Le Iene e sui social