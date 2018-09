Nadia Toffa nella bufera: "Il tumore è un dono". Durissimo attacco di Facci

“In questo libro vi spiego come sono riuscita a trasformare quello che tutti considerano una sfiga, il cancro, in un dono, un’occasione, una opportunità”. Così scrive sulla sua pagina Instagram la Iena Nadia Toffa, la quale ha presentato sui social il suo nuovo libro “Fiorire d’Inverno”, un’autobiografia nella quale racconta la malattia che l’ha colpita e su come ha deciso di affrontarla. Non tutti, però, hanno apprezzato l’uso della parola ‘dono’ per parlare di cancro.

Anche l’espressione “i tumori sono tutti uguali” ha suscitato non poche polemiche tra i suoi follower, che l’hanno accusata di essere troppo superficiale nel trattare un tema così delicato e sensibile. Qualcuno infatti ha twittato: "Nadia dice che il cancro è un dono, lo vada a dire a tutte le persone che hanno perso amici o parenti. Non si può banalizzare in modo così superficiale una malattia così seria".

Anche Massimo Gramellini, giornalista ed vicedirettore del Corriere della Sera, ha valutato le affermazioni di Nadia Toffa eccessivamente ottimiste ma poco realiste. Scrive: “Tanti pazienti affrontano da anni il dolore con immenso coraggio. Andrebbero considerati degli imbelli solo perché il male continua a sovrastarli? Il contagioso entusiasmo di Nadia Toffa può esaltare chi si accinge a un’impresa per la prima volta, ma anche deprimere chi ha già sperimentato i limiti della condizione umana.” E aggiunge: “Purtroppo la volontà non basta. C’entrano anche il destino, il carattere, il Dna. La vita, come la malattia, è un’esperienza individuale condizionata da una miriade di variabili quasi mai riconducibili a una ricetta collettiva.”

L’attacco più forte rivolto alla conduttrice Nadia Toffa è arrivato però da Filippo Facci, giornalista di Libero, il quale si è scagliato contro la Iena accusandola di spettacolarizzare la sua malattia e di aver scritto un libro solo per business.

“Pure il libro. Siamo alla spettacolarizzazione del tumore e alla sua trasformazione in core-businnes di un' attività pseudo-giornalistica: avremmo voluto non tornarci più sopra, sul penoso "caso Nadia Toffa", ma la banalizzazione dei malati che questa signorina sta perpetuando è più importante di lei e della sua egolatria”, così scrive Facci su Libero.

Ma la replica da parte di Nadia Toffa non si è fatta attendere. Scrive la Iena su Twitter: ”Gentilissimo signor @FilippoFacci1 non si disturbi a intervenire nel dibattito nobody ask you stia sereno nelle sue cose. Non si scomodi Grazie mille sicura che si ritirerà nelle sue stanze”.