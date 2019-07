Nadia Toffa news, torna su Instagram dopo il silenzio: si scatena lo sdegno

Nadia Toffa torna su Instagram dopo un mese di assenza: fan più tranquilli, ma nessun accenno alla malattia-NADIA TOFFA NEWS

Nadia Toffa torna su Instagram dopo una nuova lunga assenza. Non è la prima volta che la conduttrice de Le Iene scompare dai social senza preavviso, facendo preoccupare i fan.

Nadia sta affrontando cure molto forti che la debilitano e che, spesso, la costringono al riposo. Lo avevano annunciato i suoi stessi colleghi durante una puntata de Le Iene in cui la conduttrice era assente.

Nel tanto atteso post non c’è però alcun accenno alla malattia.

Nadia Toffa su instagram con il cagnolino: solo un commento sul caldo-NADIA TOFFA NEWS

Vedere il volto sorridente di Nadia Toffa ha tranquillizzato i fan che erano molto preoccupati per l’assenza sempre più lunga della conduttrice. Dopo un mese Nadia è riapparsa con uno tenero scatto in compagnia del suo cagnolino Totò.

“Io e Totò unite contro l’afa 🔥💪🏻🔥! E dalle vostre parti come va? Vi bacio tutti tutti tutti N” scrive la conduttrice nella didascalia. Non accenna minimamente alla sua malattia, ma parla solo del gran caldo.

Nadia Toffa: un commento su instagram scatena l’indignazione-NADIA TOFFA NEWS

La spumeggiante conduttrice si è mostrata nuovamente con il suo immancabile sorriso. Il post ha dato il via ad una cascata di commenti, alcuni di vicinanza e sostegno, altri invece hanno scatenato indignazione.

“Finalmente ero preoccupata è tanto che non scrivevi un abbraccio forte” ha commentato un follower. “Che bello rivederti forza non mollare” si legge ancora. Poi un messaggio toccante: “Anche se delle volte ti senti scoraggiata.. Anche se delle volte dici a te stessa “non ce la faccio”.. Io ti dico Nadia… quello che disse a me un chirurgo oncologico… Ed io non riuscivo nemmeno a parlare per il convulso che mi aveva preso “mi disse piangi… Piangi anche tutto il giorno e tutta la notte… Ma da domani ti voglio leone… Perché quello che dobbiamo sconfiggere è forte”.

Tra i commenti però, quello di un utente non è piaciuto, scatenando indignazione tra i fan della conduttrice.

“Ti vedo tanto tanto male…. Mi dispiace molto!!” si legge.

La Toffa non ha commentato, ma moltissimi followers si sono stretti intorno a lei per difenderla, giudicando inutili ed inopportune quelle parole, sottolineando quanto sia invece importante sostenere chi, come lei, affronta terapie dure e combatte lotte importanti.