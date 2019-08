Nadia Toffa come sta: scomparsa dai social da un mese-NADIA TOFFA NEWS

Nadia Toffa come sta? È scomparsa dai social da oltre un mese, mai un’assenza così lunga-NADIA TOFFA NEWS

La conduttrice non pubblica più aggiornamenti sulle sue condizioni di salute da oltre un mese. La lunga assenza di Nadia Toffa su Instagram sta preoccupando sempre di più i fan, pur non essendo la prima. Questa volta però è diverso. La Toffa non era mai stata più di un mese senza farsi sentire, aggiornando costantemente i fan e rassicurandoli quando si assentava per qualche giorno.

Nadia Toffa come sta? Sulle sue condizioni di salute non risponde neanche la redazione de Le Iene-NADIA TOFFA ULTIME NOTIZIE

L’ultimo post di Nadia Toffa su Instagram è pieno di commenti. Moltissimi followers continuano a chiedere informazioni sulle condizioni di salute della conduttrice, ma tutto tace.

Nadia Toffa non aveva partecipato all’ultima puntata de Le Iene perché troppo debilitata dalle cure. In quell’occasione i suoi colleghi avevano comunicato ai fan le ragioni dell’assenza della conduttrice. Questa volta però, neanche gli altri conduttori commentano. I fan continuano a taggare la redazione del programma di Italia 1, ma non ricevono risposta.

Nadia Toffa: su Instagram i commenti, tanti anche quelli degli haters-NADIA TOFFA NEWS OGGI

I followers continuano a chiedersi il motivo del silenzio della conduttrice. Fanno ipotesi, ma nessuna di queste è stata confermata. C’è chi pensa che Nadia Toffa si stia riposando, chi prospetta invece un peggioramento delle condizioni di salute a causa del tumore. Tanti i commenti di solidarietà e sostegno.

Purtroppo non mancano i commenti degli haters. A luglio alcuni scrivevano che non sarebbe arrivata a fine mese, ora qualcuno commenta “se non risponde è perché sarà agli sgoccioli”.