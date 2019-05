Nadia Toffa assente a Le Iene e sui social-Nadia Toffa news: come sta oggi

Nadia Toffa sta male? Assente a Le Iene e sui social-Nadia Toffa news

Dopo essere apparsa molto “strana” in una recente puntata de Le Iene, Nadia Toffa sta facendo nuovamente preoccupare i fan per la sua assenza.

L’energica conduttrice non ha infatti partecipato all’ultima puntata del programma da lei condotto e non appare più sui social, dove invece la sua presenza è sempre stata costante.

Nadia Toffa assente: fan sempre più preoccupati

Nadia Toffa combatte da anni contro un tumore al cervello che la costringe a sostenere delle cure molto forti. Nonostante le frequenti sedute di chemioterapia, la coraggiosa conduttrice non si è mai sottratta ai suoi impegni lavorativi e non ha mai smesso di aggiornare i suoi fan in merito alle sue condizioni.

Da qualche giorno però Nadia Toffa non appare più né in tv né sui social. L’ultimo post pubblicato su Instagram risale ad una settimana fa. La sua assenza sta preoccupando i fan che si continuano a chiedere cosa le sia successo. “Come stai?”, “Dacci notizie” si legge nei commenti all’ultimo post.

Nadia Toffa come sta oggi-Nadia Toffa news

Tutti si chiedono come sta Nadia Toffa. La chemioterapia a cui la 39enne si sottopone costantemente è piuttosto forte e nell’ultimo periodo la sta stancando ancora di più, secondo quanto rivelato dagli stessi colleghi della conduttrice. Sembra che Nadia abbia bisogno di riposo e di tranquillità.

I fan continuano a sperare di vedere presto la Toffa su Instagram, con il suo immancabile sorriso.